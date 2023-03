-Publicidad-

La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano registró 25 espectaculares con tintes políticos en la capital poblana, de los cuales siete están regularizados y 18 están en proceso, los cuales de ponerse en orden recibirán una multa hasta de 700 mil pesos.

Así lo informó el titular de la dependencia, Felipe Velázquez Gutiérrez, quien detalló que en total existen 224 estructuras de publicidad que hay en el municipio y 138 que ya están regularizados.

De esta manera, comentó que 86 están en proceso y de no hacerlo durante el mes de marzo, la sanción será equivalente al tamaño del espectacular y lo correspondiente a cinco años de multas, alrededor de 700 mil pesos, sin importar su contenido.

«Cualquier tipo de publicidad, independientemente de si es política o comercial, deben de estar regularizados. En caso de que no lo hagan, procederemos a la clausura, no por el contenido sino por el hecho de no estar regularizados», explicó Velázquez Gutiérrez.

Asimismo, dijo que los encargados de realizar sanciones a los institutos políticos por estas acciones de propaganda anticipada a la fecha establecida es el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Espacios publicitarios no cuentan con pago

Por otro lado, el secretario detalló que los principales problemas de no regularizarse, es que no cuentan con el pago correspondiente al hacer uso de los espacios publicitarios, así como el cobro de derechos, lo cual fue producto de los efectos que tuvo la pandemia.

También detalló, que no todo es por incumplimiento, sino que no pueden comprobar su dictamen de Protección Civil, el seguro que deben de cubrir por daños y afectaciones, así como con un expediente que dictamine que está seguro.

No obstante, explicó que los encargados de dar permiso para hacer el uso de espectaculares, es un empresario, pero cuando el Instituto Electoral del Estado cuando encuentra una irregularidad, sanciona al político o a la militancia y a la persona que se encargó de otorgar el permiso.

Por último, recalcó que una vez terminado el período que tienen para regularizarse, estarán enviando notificaciones para poder clausurar y en otros casos, de ser necesario el retiro, a pesar de estar en propiedad privada, iniciarán un proceso.