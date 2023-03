Selene Cortés se une a denuncias de acoso en Liga MX Femenil

-Publicidad-

La futbolista del Club Pachuca Femenil, Selene Cortes, luego de que se revelara el caso de su compañera de profesión, Scarlett Camberos, se ha sumado a las denuncias de violencia y acoso con el que lidian las jugadoras en el balompié nacional.

Esta semana, la Liga MX Femenil fue testigo de cómo una de sus estrellas, Scarlett Camberos del Club América, confirmaba que ya no continuaría más su carrera en México debido a los problemas que había estado teniendo con un acosador, motivo por el cual solicitó su traspaso al Angel City Football Club de los Estados Unidos.

Sin embargo, tal parece que esta situación anterior mencionada no ha sido un caso aislado, sino todo lo contrario, siendo una constante para las atletas que practican el fútbol en nuestro país, pues más jugadoras han alzado la voz.

Cosas que para algunas personas son ‘’normales’’ porque somos figuras públicas. No son normales, no esperemos a que esto se vuelva ‘’normal’’ o esperemos que pase algo para atrevernos a actuar. pic.twitter.com/eHQUcSpbJB — Selene Cortés (@selenecortesv) March 22, 2023

La primera, se trata de Selene Cortes, defensa de 24 años, que a través de twitter informó que en redes sociales acerca de un usuario, identificado bajo el nickname de “angelpuentee01_”, que la ha estado hostigando, etiquetándola en comentarios sugerentes y enviándole mensajes del mismo tipo.

“Cosas que para algunas personas son ‘’normales’’ porque somos figuras públicas. No son normales, no esperemos a que esto se vuelva ‘’normal’’ o esperemos que pase algo para atrevernos a actuar”, escribió Cortés en una publicación, acompañada de capturas de pantalla que evidenciaban los que decía.

Por su parte, Renata Masciarelli, guardameta de las “Tuzas”, también se hizo presente en redes sociales, exigiendo a las instituciones en México que garanticen la seguridad de las mujeres.

“La seguridad de las jugadoras siempre debe ser prioridad, en un país donde la violencia a la mujer prevalece, las instituciones tienen que trabajar en un protocolo para garantizar el bienestar de las mujeres en la liga. Parece que estamos esperando que pase algo horrible”, indicó la portera.

“Un “es un loquito no le hagas caso” o un “solo no vayas sola” no es suficiente cuando varias hemos recibido mensajes violentos con amenazas de hasta despertar en bolsas de plástico y no se han encontrado a los hostigadores” añadió.

Un “es un loquito no le hagas caso” o un “solo no vayas sola” no es suficiente cuando varias hemos recibido mensajes violentos con amenazas de hasta despertar en bolsas de plástico y no se han encontrado a los hostigadores. — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) March 22, 2023