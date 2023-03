Dos Mexicanos, en equipo ideal de Clásico Mundial de Béisbol

Luego de su destacada participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, la selección mexicana de béisbol vio como dos de sus peloteros fueron incluidos dentro del equipo ideal, como parte de los mejores jugadores del torneo.

El Clásico Mundial ha llegado a su cierre, teniendo como resultado a Japón obteniendo su tricampeonato superando en la final a Estados Unidos, pero con México haciendo historia, alcanzando por primera vez en su historia las semifinales, etapa en la que incluso se quedó muy cerca del pase a la final.

And then there was one. 🥇 pic.twitter.com/PEtX3phony

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 22, 2023