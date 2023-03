Imparable, inseguridad en el centro de Puebla

-Publicidad-

Hace algunos días se hizo público el asalto que sufrió la taquilla del Teatro Principal, a la cual los amantes de lo ajeno despojaron de un poco más de medio millón de pesos, producto por la recién iniciada venta de boletos para el palenque de la Feria de Puebla.

El hecho llama mucho la atención ya que el recinto donde se efectúo el atraco está en pleno centro histórico de la capital y en donde se supondría hay buena vigilancia y protección, ya que además se encuentra a unos pasos de Casa Aguayo. Afortunadamente en este incidente delictivo no se registraron pérdidas humanas, sin embargo, se deja entrever que cada vez la delincuencia va ganando más terreno en la capital y va dejado a la ciudadanía a su merced.

Precisamente, para el cuarto trimestre del año 2022, la percepción de inseguridad en el municipio aumentó 9.82 % respecto del trimestre anterior, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU).

-Publicidad-

Esto no sólo es percepción, ya que de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla el centro de la ciudad fue la demarcación con mayor número de asaltos durante el 2022. Esta dependencia registró 139 tan sólo en el periodo de enero a octubre de ese año.

Ha sido en este sentido que muchos ciudadanos han reportado que el patrullaje por parte de la policía municipal por las calles es prácticamente nulo, lo cual es aprovechado por la delincuencia para actuar con libertad e impunidad.

Desafortunadamente, no sólo han sido los ciudadanos locales las víctimas de los malhechores, sino que además es un problema que afecta a los visitantes, quienes en su mayoría quieren aprovechar su estancia para recorrer las calles del centro histórico.

- Publicidad -

Incluso hay calles del centro a las que las propias personas locales te recomiendan no entrar con cosas de valor o llamativas a la vista.

“A mí ya me tocó que me quitaran mi cadena de oro en la 8 poniente y 5 de mayo. Fui a hacer unas compras y de la nada llegó un chico y me la arrancó sin que nadie pudiera hacer nada, primero porque lo hizo muy rápido y segundo porque no había un solo policía cerca”, fue el comentario que me hizo doña Amparo, una vecina de la colonia Loma Bella.

Pero no sólo se trata de llevar el celular en la mano o una cadena de oro, sino de delincuentes que sin el menor temor se acercan a las víctimas para despojarlas de los artículos menos imaginados.

-Publicidad-

“No tiene mucho que fui a visitar la Iglesia del Señor de las Maravillas y caminando por esa zona un jovencito se me acercó y me quitó los aretes. Es increíble como actúan de manera tan rápida y ágil, mucho más porque saben que somos personas de la tercera edad. Pedí ayuda y no pudimos encontrar una patrulla o un policía cerca”, me dijo doña Conchita, quien vive en el Infonavit de La Margarita.

Desafortunadamente no se trata de casos aislados, por el contrario, son situaciones que frecuentemente ocurren en el centro de la ciudad y que incluso no se denuncian, por lo que no forman parte de una estadística.

Al respecto, no puede pasar desapercibido que tenemos en puerta la tradicional “Procesión de Viernes Santo”, un evento al que se espera acudan más de 100 mil personas y el cual se realiza en el centro histórico.

El propio secretario de Economía y Turismo, Alejandro Cañedo Priesca, ha afirmado que el año pasado llegaron más de 2 millones 500 mil visitantes a este evento, de los cuales el 30 por ciento es turismo religioso, ya que vienen a visitar al Señor de las Maravillas y la Catedral de Puebla.

En este sentido es importante que las autoridades emprendan operativos para salvaguardar la seguridad de los visitantes a estas actividades, pero que también lo hagan los otros 364 días del año, ya que están descuidando la protección de una de las zonas más importantes en la capital.

Tampoco se trata sólo del turismo, sino de proteger a cualquier ciudadano que tiene el derecho de visitar su centro histórico y disfrutarlo. Recordemos que desde 1987 el centro histórico de Puebla fue designado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, ya que en él se alberga un amplio legado arquitectónico y cultural.

Esperemos que pronto se le ponga un alto a la delincuencia con estrategias efectivas y permanentes y que con ello siga creciendo el turismo y el comercio en una de las zonas más importantes para beneficio de los poblanos.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.