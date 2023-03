-Publicidad-

La Cámara de Diputados tendrá un «diálogo conciliador» con el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) para analizar atribuciones y criterios de cada resolución emitida en 20 años y tener certeza en los próximos procesos electorales.

Así lo afirmó este miércoles, en encuentro con medios de comunicación, el diputado federal Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la bancada de Morena, quien sostuvo que debe haber colaboración el Poder Legislativo y el tribunal electoral, al cual le corresponde garantizar el cumplimiento de la legalidad y la certeza en los procesos electorales.

Reconoció que se han tenido diferencias, normales en un régimen democrático, por ello se va a revisar el marco constitucional y del marco legal.

«Estamos haciendo una mirada para atrás de 20 años, que han venido emitiendo criterios, muchos de ellos que invaden las atribuciones que le competen exclusivamente al Poder Legislativo, no solamente a la Cámara, sino también a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores”, explicó.

“En la conciliación de eso, es que lo que nos corresponde ahora es nuevamente lo que les decía es acercar el futuro y plantear soluciones en el bien de México desde hoy, quitando el retrovisor, sino solamente como punto de partida para que en el proceso electoral del próximo año y en los sucesivos, tengamos lineamientos precisos para que el proceso electoral sea un proceso democrático”, dijo.

En ese marco, aseguró que la reunión no cambiaría en ningún sentido el proceso electivo de los cuatro nuevos consejeros del INE, por lo que “si la Junta de Coordinación Política, después de recibir las cuatro quintetas, no llega a un acuerdo, entonces se convocará al pleno, votará el pleno.

Se pronuncia por elegir a consejeros del INE en insaculación

Y si no se logran los dos tercios, procederá a través de la Mesa Directiva a convocar a una sesión para la insaculación; si en la insaculación en la Cámara no se logra un acuerdo por la razón que sea, entonces se tiene que enviar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Ignacio Mier reiteró que su posición es favor de la insaculación de los aspirantes que tengan el puntaje más alto para evitar caer en el terreno de las cuotas y cuates.

Reforma a aviación busca recuperar categoría

En otro tema, a pregunta expresa, el diputado explicó que la iniciativa que reforma la Ley General de Aviación Civil y de Aeropuertos tiene tres propósitos: “uno, algo que es urgente para México, que es recuperar la categoría uno; dos, la posibilidad de que se creen las condiciones para contar con una aerolínea estatal, del Estado mexicano; y tres, la de cabotaje, permitir la participación de aerolíneas extranjeras para ofrecer el servicio en algunas rutas, no en todas”.

Sin embargo, aclaró que hay una posibilidad para que se pueda separar el dictamen y que haya para incluir todas las observaciones que no fueron incluidas en la reforma de mayo de 2021 y que permitan recuperar la categoría uno y crear las condiciones para que eventualmente pueda haber una aerolínea estatal; y separar lo que corresponda a cabotaje.

Comentó que en este momento se está dando un espacio para que sea el Gobierno el que haga el análisis. “¿Por qué el Gobierno? -Y se los quiero decir con toda precisión.

Porque la Cámara hace leyes, no negocia. Yo no he querido recibir a ningún lobista o intermediario de nada, porque nosotros tenemos como instrumento el parlamento abierto, el dictamen en comisión, la discusión y el debate, y no la negociación porque eso se presta a otras interpretaciones”.

LPR