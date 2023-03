-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el informe de Estados Unidos sobre los derechos humanos, donde señala que hay abusos significativos en México, pues señaló que se trata de “politiquería” y porque algunos políticos se “creen el gobierno del mundo”.

En su conferencia de prensa matutina, aseveró que es como si México criticara al vecino país del norte por no liberar al periodista Julian Assange o cómo es que otro comunicador asegura que el gobierno de Estados Unidos saboteó un ducto de gas que va de Rusia a Europa o cómo es que operan varios carteles que distribuyen el fentanilo.

Asimismo, cuestionó la política del gobierno norteamericano respecto a la atención a los jóvenes, para evitar el consumo de drogas o el hecho de que el expresidente Donald Trump denunció que podría ser detenido, con el objetivo de que “no aparezca en la boleta electoral de 2024”.

Y es que una reportera señaló que en el informe sobre Derechos Humanos, el departamento de Estado de los Estados Unidos destaca que en México hay impunidad, violencia, abusos significativos, tortura, ataques a periodistas y prevalece la corrupción gubernamental.

-Publicidad-

Reiteró que habrá una campaña binacional con el país vecino del norte en contra del consumo de fentanilo y drogas dañinas.

Deslindó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de ser el responsable de dicho informe, pues resaltó su buena relación y explicó que son políticos “de tiempo atrás, que no quieren cambiar, no respetan, no saben que los pueblos somos libres, independientes, soberanos y son muy injerencistas”.

Adelantó que este martes en la ceremonia por el natalicio de Benito Juárez abordará con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para asuntos del clima, el tema de las energías renovables.