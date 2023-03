Japón vence a EU, y es tricampeón del Clásico Mundial de Béisbol

La selección de béisbol de Japón, en un duelo que terminó con una sola carrera de diferencia y con Shohei Ohtani como la gran figura, venció a domicilio a los Estados Unidos y se proclamó tricampeón del Clásico Mundial de Béisbol.

Este martes 21 de marzo, desde el LoanDepot Park, de Miami, Florida, se llevó a cabo la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2023, teniendo como rivales a Estados Unidos y Japón. Para este juego, los estadounidenses, campeones defensores, llegaban con un récord de 5-1 y tras derrotar a Cuba en la semifinal, mientras que Japón alcanzaba de manera invicta este cotejo, con marca de 6-0, y luego de una dramática semifinal en la que superó a México.

El partido vio a las dos ofensivas explotando desde la segunda entrada, y es que un par de cuadrangulares en solitario, primero Trea Turner por los locales y luego Munetaka Murakami por los asiáticos, pusieron números a la pizarra con el 1-1.

Last night's hero goes UPPER DECK to tie the game! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/ZHhCjgK94l

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 22, 2023