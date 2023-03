En CDMX, primera ludoteca del IMSS para adultos mayores

-Publicidad-

“El Escondite de Don Ringo” es la primera y única ludoteca para adultos mayores del IMSS, donde ofrece terapia a pacientes en el Hospital de Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, ubicado en Magdalena de las Salinas, Ciudad de México.

Anabel Marín Tinoco, médica especialista en Medicina Interna y Geriatría en esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), explicó que este espacio tiene como objetivo disminuir síndromes geriátricos que llegan a aparecer en personas que sufren un problema de salud como una fractura y deben permanecer internados.

“Por medio de la terapia hemos logrado disminuir síndromes geriátricos como delirium, ansiedad y abatimiento funcional; en la ludoteca buscamos que el paciente mantenga actividades básicas de la vida diaria: comer, vestirse, ir al baño, tener continencia urinaria, etcétera, además de que interactúen con otros adultos mayores durante su estancia en el hospital”, destacó.

Indicó que una ludotecaria del Voluntariado IMSS es la encargada de “El Escondite de Don Ringo”, y cuenta con el apoyo de personal de Enfermería Especialista en Geriatría, dos en el turno matutino y dos en el vespertino.

“Contamos con libros, revistas, juegos de mesa, cartas, dominó, rompecabezas, sopa de letras, mandalas, y todos estos, en diferente forma, le ayudan al paciente, desde agarrar una tapita y tapar una botella, pues le implica no solamente trabajo mecánico, sino también trabajo cognitivo y la psicomotricidad fina para que no pierda la capacidad de realizar sus actividades diarias y mantenerlas lo más parecido antes de su hospitalización”, afirmó.

Añadió que se trabaja de manera especial para tratar las alteraciones cognitivas, que son alteraciones en el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, el juicio y la toma de decisiones, y que son frecuentes en adultos mayores que sufren fractura de cadera, una de las enfermedades que más se atienden en este Hospital de Traumatología.

“Hemos tenido muy buena respuesta de todo mundo, hay personas que obviamente son más reacias, pero en general están dispuestos a venir a pasar un momento diferente a lo que están viviendo por la hospitalización, se divierten, se distraen y comparten tiempo, lo que ayuda a disminuir el grado de estrés por estar en un Hospital”, resaltó.

La señora Beatriz Tecalero, de 65 años, contó que tuvo una caída que le provocó fractura en el hombro y en el Hospital de Traumatología del IMSS le realizarían una cirugía; nunca tuvo la oportunidad de utilizar un juego de mesa, hasta que llegó al “Escondite de Don Ringo”.

“Yo veo que hay muchos juegos, a ver si aprendo porque siempre he trabajado y nunca he tenido un tiempo para mí, desde chiquita nunca tuve juguetes, Reyes no hubo, nunca había jugado. Me gustó porque estoy con las compañeras, estaba deprimida y ahorita me hicieron sentir bien; que otros vengan a jugar para que se relajen y le echen ganas”, enfatizó.

El “Escondite de Don Ringo” fue inaugurado el 9 de junio de 2018, y su apertura requirió de un trabajo conjunto de tres años entre el Voluntariado IMSS y las autoridades de la UMAE.