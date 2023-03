Artistas se preparan para encuentro nacional de teatro de Antorcha

-Publicidad-

Para el XXII Encuentro Nacional de Teatro, jóvenes artistas de los Grupos Culturales Nacionales del Movimiento Antorchista Nacional ensayaron la obra “Nuevo cerco de Numancia”, la cual dará cierre a este encuentro teatral.

Acompañados de maestros y compañeros, los artistas realizaron un ensayo general de la obra a presentar, con el objetivo de que, quienes asistieron, pudieran darles su opinión acerca de los avances de esta obra y poder entregar lo mejor de sí mismos.

“Cada escena es muy emotiva; el día que la presentemos, se darán cuenta de que la obra se presta a mucho llanto, pero yo me sentí muy bien al presentar estos papeles, me gustó, me agradó representar a mis personajes”.

Tras casi 3 años de confinamiento, debido a la llegada de la pandemia, esta será la primera vez que lleve a cabo este encuentro en su formato presencial, motivo por el cual, los artistas se dijeron ansiosos, ya que, para muchos, es la primera vez que participan.

“Fue difícil tener que perderme esos tres años, justamente de pandemia que no hubo eventos, pero actualmente siento tantas emociones, nervios, pero, sobre todo, mucha felicidad, y volver con una puesta en escena, la verdad es que es muy gratificante”.

A solo unos días de la presentación los artistas se dijeron emocionados por pisar nuevamente los escenarios.

“Estamos nerviosos, pero emocionados y a la vez expectantes, con la expectativa de lo que se presente con el público que a final de cuentas son ellos a quienes se les presentará este trabajo”.

El evento, organizado por el Movimiento Antorchista Nacional, se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de marzo del año en curso en la sala de conciertos Elisa Carrillo del Centro Cultural Bicentenario Mexiquense, que se encuentra en Texcoco, Estado de México.

LPR