La selección mexicana de béisbol terminó su participación en el Clásico Mundial de Béisbol tras un duelo que se definió hasta la última entrada a favor de Japón, pese a mantener la ventaja durante las primeras ocho.



El LoanDepot Park, de Miami, Florida, sostuvo este lunes 20 de marzo el partido de las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2023 entre México y Japón. Para este duelo, los mexicanos consiguieron su pase derrotando en cuartos de final a Puerto Rico por 5-4, mientras que los nipones habían hecho lo mismo venciendo 9-3 a Italia.

Respecto a la semifinal, el juego arrancó con ambas defensivas, la de México comandada desde la lomita por Patrick Sandoval y la de Japón por Roki Sasaki, regalando argollas a la pizarra, manteniendo el 0-0 hasta la tercera entrada. Sin embargo, la espera mexicana terminó en el cuarto rollo, pues un batazo de Luis Urías sacó la bola del estadio con un cuadrangular de tres carreras para el 3-0 a favor de los “Tricolor”.

Para la quinta entrada sería el momento de brillar para el pelotero figura de la selección mexicana, Randy Arozarena. Y es que el jardinero le robó un home run a los asiáticos, y luego, les repitió la dosis con una segunda atrapada contra la barda, evitando la suma de carreras rivales.

Por su parte, la séptima entrada fue de sufrimiento para la defensa mexicana, ya que con dos corredores en las bases, Masakata Yoshida pegó un home run que empató las cosas 3-3. Aunque hay que decir que el ánimo rápidamente fue recuperado por México, pues apenas un inning después, en el octavo, un doblete Alex Verdugo y un imparable de Isaac Paredes le devolvió la ventaja a México, impulsando cada uno una carrera más para el 5-3 en el tanteador.

MASATAKA YOSHIDA TIES THE GAME IN THE 7TH! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/a7COW1167M

