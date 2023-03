-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial de la Federación (PJF) rechazaron la quema de una figura de cartón de la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN, durante la manifestación del sábado con motivo de la Expropiación Petrolera.

El pasado 18 de marzo, asistentes al mitin colgaron una figura de cartón con la cara de la juzgadora y luego le prendieron fuego en la explanada del zócalo capitalino, antes del discurso de López Obrador.

Este lunes, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador condenó el acto y llamó a sus simpatizantes a no ver a los integrantes de lo que denomina el “bloque conservador” como enemigos, sino como adversarios.

“Sí, sí, condeno esos actos, no hace falta. Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos. Y, además, nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer, y nosotros no podemos actuar de la misma manera, hay que ser respetuosos”, sentenció el mandatario.

No obstante, recordó que, durante la marcha en “defensa del INE” y en contra de su reforma electoral, los participantes también quemaron una efigie del presidente, pero “nadie se quejó”.

Por la tarde, el PJF emitió un posicionamiento calificando el hecho como un acción de “odio” y llamó frenar este tipo de acciones, así como la “violencia de género”.

