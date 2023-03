Aspirantes a 2024, deben decirlo abiertamente, reitera Mier

-Publicidad-

El diputado federal, Ignacio Mier Velazco, reiteró que todos los actores políticos que tengan aspiraciones para competir en el proceso electoral del 2024 en Puebla, lo deben dar a conocer abiertamente, así como que no haya “hipocresía ni simulación” y que no se violente la ley.

En rueda de prensa durante su gira de trabajo, el coordinador de Morena en San Lázaro sostuvo que, si bien aún no son los tiempos, cada quien tiene su particular manera de expresarlo y de hacerlo valer, aunque sostuvo que se debe cuidar de que no se viole la ley, ni tampoco se haga uso de los recursos públicos.

“Creo que en México debemos garantizar plenamente el ejercicio de los derechos políticos de todos, que no haya limitantes, que tampoco pueda haber, en el acto democrático, hipocresía y simulación y que todos los que tengan alguna aspiración en el marco de la ley deben manifestarlo abiertamente”, expresó.

Argumentó que las candidaturas a gobernador en los nueve estados que tendrán elección en 2024 se definirán entre enero y febrero del año entrante, por lo que aún no se tiene algo asegurado para nadie.

En ese tenor, al ser cuestionado sobre que encuetas arrojan al senador Alejandro Armenta Mier como puntero para ser el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura, el legislador comentó que es más un acto de promoción.

Afirma que será el candidato

“Quien te saque encuestas ahora, está bien, es un recurso de promoción y de desesperación, yo soy sereno, yo les digo que tengo otros datos y que no tengan la menor duda y que en el momento en el que el partido lo defina y se abran los tiempos electorales, los voy hacer públicas, pero tienen frente a ustedes quien será el candidato”, expresó.

Finalmente, Mier Velazco manifestó que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ha sido equilibrado y prudente en la relación con todas las fuerzas políticas, así como en la vida pública, por lo que llamó a que desde todos los actores lo apoyen para que Puebla tenga mayor competitividad y desarrollo y no esté en desventaja con otros estados del centro del país.