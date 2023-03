La Champions League definió los partidos de cuartos de final de su edición 2022-23, ronda en la que dos potencias, Bayern Múnich y Manchester City se estarán enfrentando. Además, el Napoli del mexicano Hirving “Chucky” Lozano conoció a su próximo rival.

Este viernes 17 de marzo, desde la sede de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), en Nyon, Suiza, se llevó a cabo el sorteo que determinó cómo se compondrán las series eliminatorias para los cuartos de final de la Champions League.

Cabe mencionar que durante el evento, además, se definieron las dos llaves que conformarán el camino de los equipos rumbo a la gran final.

Play our bracket game and sim the rest of the knockout stage 🔻🔻🔻

Who will you choose as 2023 champions? 🏆#UCL #UCLdraw

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2023