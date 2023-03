Candidatos: Carrera por Setep; Torres por SNTE

-Publicidad-

*Dos aspirantes explican sus propuestas y sus planes de acción

Dos candidatos con amplias posibilidades de ganar se registraron formalmente este jueves. Uno es José Antonio Carrera Flores quien compite por la Secretaría General del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación en Puebla (SETEP); otro es Salvador Torres Castillo, conocido como el ‘Conta’ Chava, quien aspira a la dirigencia de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



Carrera Flores recibió su constancia de registro que le autoriza poder realizar campaña entre los maestros afiliados para llegar a las votaciones el 6 de mayo, cuando los docentes elegirán nuevo dirigente para el periodo 2023-2027 del SETEP.



Tiene el compromiso de ser un factor de unidad y porque sus compañeros de diferentes localidades en el Estado le reconocen sinceridad, franqueza y honestidad y le han pedido que busque la Secretaría General del sindicato.

-Publicidad-

Con una trayectoria de 22 años de docente, en los cuales se ha desempeñado desde maestro en salón, pasando por Director de varias instituciones educativas, hasta llegar hoy en día a ser Supervisor de la Zona Escolar 85 de Bachilleratos Generales. Cuenta con una licenciatura en Informática por el Instituto Tecnológico de Orizaba y una maestría en Desarrollo de Competencias por el Instituto Universitario Puebla.

Acompañan a Carrera Flores en su planilla, Ericka Hernández González, de Preescolar; Josefina Hernández Gómez, de Primaria; Paul Flores Villa, de Secundarias; Reyna Martina Ramírez Mora, de Telesecundarias; Juan Carlos Salazar Segundo, de Bachilleratos Generales; Johans Iván Guerrero Guzmán, de Bachilleratos Digitales; Lucio Aparicio Ginés, de Superior; y Mayra Ivette Martínez Villa, de Administrativos y de Servicios

Tiene cuatro propuestas para los maestros afiliados al Setep:

- Publicidad -

1. Certeza Jurídica en la Relación Laboral. Para la defensa de los derechos laborales será necesario crear Centros Regionales de Atención Jurídica, con abogados capacitados y comprometidos; lograr una capacitación permanente sobre el tema; acciones legales para lograr la jubilación y reforma al ISSSTEP, para incluirnos en las decisiones que afectan nuestros derechos.

2. Formación Profesional para el Desarrollo Laboral. Un sindicato a la altura de las exigencias formativas, mediante formación, capacitación y certificación de competencias a través de instrumentos reconocidos. 3. Sindicato Cercano. Un Comité Ejecutivo itinerante que atienda en dos regiones por mes con las carteras sustantivas; crear la Red de Gestión Sindical a través de centros de Gestión Regional.

4. Sindicato Digital que Transparente la Gestión. Adaptarse a las exigencias del siglo XXI, acortar distancias digitalizando nuestra organización y transparentando la gestión. Una Ventanilla Digital para trámites físicos o ingresados en modo electrónico, en los centros regionales o en la sede estatal y que se puedan consultar.

Por el SNTE, Torres Castillo

-Publicidad-

Salvador Torres Castillo es candidato a la Secretaría General del SNTE, mejor conocido como el ‘Conta’ Chava, casado, con tres hijos y un hombre de familia. Es Contador Público, Auditor titulado y con grado de Maestría en Ciencias de la Educación. Tiene experiencia en nóminas, seguridad social, administración de recursos humanos, informática fiscal, declaración de situación patrimonial, habilidades gerenciales y negociación salarial.



Tiene 33 años de trabajo en la educación pública y de pertenecer a la Sección 51 del SNTE, en la que ha desempeñado diversos cargos y comisiones.

Sus propuestas son: 1. Salvaguardar los derechos y conquistas laborales, salariales, prestaciones y de seguridad social y todos los agremiados a la sección 51 del SNTE. 2. Facilitar el acceso a actividades sociales, deportivas y culturales para un desarrollo integral saludable y equilibrado a nivel personal y familiar.

3. Impulsar una cercanía real y una atención permanente de las necesidades de los agremiados a la Sección 51. 4. Realizar las acciones necesarias en el ámbito de la previsión social a fin de garantizar el bienestar de los trabajadores agremiados y sus familias.

En cuanto a Plataforma Sindical tiene los siguientes objetivos:

Misión. Ser una directiva sindical fuerte, representativa, transparente, incluyente, honesta y democrática. Visión. Consolidar una directiva seccional sólida, unificada y con liderazgo, reconocida por el trabajo y comprometida con sus agremiados.

Objetivo. Empoderarnos nuevamente como trabajadores de la educación con la confianza y seguridad de que juntos somos uno. Las Líneas Rectoras son: Cercanía con los agremiados, mecanismos virtuales, funciones del comité seccional, retomar las asambleas ordinarias y extraordinarias

En cuanto a formación sindical, propone atender las nuevas generaciones y crear talleres para conocer derechos y obligaciones. Transparencia permanente consistente en auditar anualmente las finanzas de la organización, promover mecanismos virtuales de transparencia y rendición de cuentas del Fondo de Ahorro.

En seguridad y gestión sindical, gestionar con el Gobierno acuerdos que permitan el funcionamiento adecuado del hospital y clínicas del ISSSTEP, demandar información veraz y experta sobre las jubilaciones, pugnar y vigilar que los procesos que coordina la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), sean justos y con base en los lineamientos vigentes, retomar la comisión mixta SEP-SNTE para el personal del sistema educativo

Son dos propuestas sindicales. Son 14 candidatos que buscan la dirigencia de las secciones 51 y 23 del SNTE en votación el 28 de marzo y tres los del SETEP cuya elección es el 6 de mayo.

En fin, como dice las coplas colombianas:

Alabemos esta casa,

no por su merecimiento,

sino por la gente honrada

que está de puertas adentro.

—

Muchos constancia prometen

mientras logran sus intentos,

y logrando lo que quieren,

si te vide no me acuerdo.

raultorress@hotmail.com

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.