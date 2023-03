-Publicidad-

La secretaria de Turismo, Martha Ornelas Guerrero, analiza junto con otras dependencias que el costo de los boletos para entrar a la Feria de Puebla, que será del 28 de abril al 14 de mayo, se mantenga en 50 pesos como el año pasado, aunque aún no se tiene algo definido.

En entrevista, tras la presentación de la Feria de la Primavera de Xicotepec, que se realizará del 1 al 9 de abril, la funcionaria estatal comentó que es un tema en el que están participando también la empresa que ganó la licitación, por lo que una vez que se tenga será anunciado.

Agregó que, al ser un tema intersecretarial, en las reuniones estarán igual participando las dependencias de Economía, Cultura, Turismo, Desarrollo Rural, Finanzas y Administración, así como la oficina del gobernador que encabeza Javier Aquino Limón.

“Sí, yo creo (que se puede mantener) no sé si va subir, porque todavía no me lo dicen, pero bueno estaremos pendientes cuando ya tengamos el costo”, asentó.

-Publicidad-

En ese tenor, la funcionaria recordó que el año pasado fueron más de un millón de visitantes los que se registraron durante los 18 días, así como una derrama económica en materia turística de más de 600 millones de pesos, por lo que para este 2023, que igual son 18 días, buscarán que la cifra sea mayor.

Dijo que en días posteriores el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina estará dando a conocer a los famosos que se presentarán en el foro artístico de la Plaza de la Victoria, pero dejó en claro que va ser un concepto muy parecido al que estuvo el año pasado.

“Lo que sí te puedo decir, es que ya en estos días se estará presenta, ahorita no tenemos mucha información, turísticamente hablando vamos a tener un stand como el año pasado, un pabellón para municipios con vocación turística y pueblos mágicos el gobernador Sergio Salomón le ha puesto mucho empeño y esperamos que sea un gran evento”, enfatizó.

Pueblos Mágicos, sin verse afectados

- Publicidad -

En otro tema, Ornelas Guerrero comentó que, aunque desde el 2020 se quitó el presupuesto a los pueblos mágicos por parte de la Federación, no se han visto afectados, pues el gobierno estatal los apoya en promoción, capacitación y proyectos que tengan.

Además, hizo énfasis en que de los más de 14 mil millones de pesos de derrama económica el año pasado en materia turística, los municipios con esta distinción aportaron más de 2 mil 600 millones que es más de lo que tenían en el 2019, por lo que tiene más visitantes.