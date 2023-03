-Publicidad-

El nuevo Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Empresa Audi de México (Sautam), conformado con poco más de 400 afiliados, descartó sumarse a la CTM, pues es un organismo independiente, pues solo tiene el respaldo de la CAT, ya que le ayudó a conseguir su toma de nota.

Así lo dio a conocer, en rueda de prensa, Francisco Daniel González González, secretario general del Sautam, que estuvo acompañado de los integrantes del comité, indicó que en los siguientes días llevarán ante la empresa alemana el registro oficial que los acredita como tal.

Refirió que igual van por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), por ello en próximos días se entregará esta petición a los representantes de la armadora automotriz ubicada en San José Chiapa; será la primera empresa en contar con dos sindicatos de este sector a nivel nacional.

Sin embargo, explicó que para poder tener el CCT deben contar con la mayoría de los trabajadores, que en total son 4 mil, la cual no tienen, pero por el momento pedirán que ya sean contemplados con la nueva representación, pues aún están dando las cuotas que les corresponden al Sitaudi.

Refirió que decidieron crear este nuevo gremio porque están inconformes con el actual Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi), encabezado por el secretario general César Orta Briones, ya que no los representa, ni tampoco es de la plantilla laboral, por lo que fue impuesto.

Aseveró que este proyecto surge porque ya no están de acuerdo con el sindicato actual, pues no representa los intereses del personal de la planta, que son alrededor de 4 mil personas, aunque agregó que no van a pertenecer a CTM, sino a la Confederación Auténtica de Trabajadores.

Son independientes, afirman

“Como gremio somos totalmente libres e independientes, somos autónomos, no estamos adheridos a la Confederación de Trabajadores de México, ni a otras organizaciones, solo contamos con el respaldo de la CAT”, asentó.

Aunque se les cuestionó sobre cómo fue el proceso para elegirlo como líder del Sautam, así como cuando se llevó a cabo la asamblea para dicho ejercicio, evitaron responder al respecto, al decir que se puede buscar en transparencia y que en otra ocasión lo informarán.