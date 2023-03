-Publicidad-

Por competitividad, la candidatura para la capital en 2024 debe ser para el PAN, ya que desde 2012 es el partido que más aceptación ha tenido en comparación con otros, sostuvo la dirigente estatal del partido albiazul, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández.

Lo anterior, este martes en entrevista, donde señaló que la coalición opositora debe definir el reparto de candidaturas, pues “se tiene muy avanzada”, ya que hay pláticas constantes con sus homólogos del tricolor, Néstor Camarillo Medina, y del PRD, Carlos Martínez Amador.

Refirió que “van por buen camino” y los encuentros siembre han sido de buena fe, pues si bien el año pasado “se tuvo un tropiezo” a nivel nacional en donde las dirigencias tuvieron un mal momento, la relación ya se restableció, pues una muestra de ello es que se concretaron las alianzas en Coahuila y el Estado de México.

Incluso, dijo que las pláticas se han ampliado a otros partidos como Movimiento Ciudadano (MC), que encabeza Fernando Morales Martínez, aunque han sido muy escasas y no se tiene algo claro aún, pero hizo énfasis que todo partido que sume votos es bienvenido.

Lo anterior pese a que, semanas atrás, la coordinadora de los diputados federales de PAN en San Lázaro, Carolina Beauregard Martínez, dijo que el partido naranja poco abona en votos.

PAN ha tenido más votos en la capital, afirma

En ese tenor, comentó que, en las candidaturas de los ayuntamientos, el PAN siempre ha mantenido una regla, que es ver qué partido tiene mayor competitividad y más votos en los municipios, para que sea ese el que encabece la candidatura, aun yendo en conjunto con otros.

Puso de ejemplo que en la capital poblana del 2012 a la fecha el Partido Acción Nacional (PAN) es el que mayor cantidad de votos ha tenido, por encima de otros, que aunque han tenido su participación, mientras que en zonas como Zacapoaxtla, siempre les ha costado trabajo.

“Creo que las reglas están muy claras desde el principio y que yo espero que esto, en lo que ya hemos consensuado entre los tres, sean respetadas para elegir las candidaturas, quiere decir las siglas, pero quienes las van encabezar puede ser ciudadanos o de otros partidos distintos”, asentó.

#Ángulo7Informa ll Las candidaturas en los municipios serán para el partido que tenga mayor competitividad, aún yendo en alianza y, en el caso de la capital, el @PANPuebla2124 la ha tenido desde el 2012, pero aún debe definirse, señaló la dirigente, @Augustadrh. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/Oyj0tdbt41 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) March 14, 2023

No preocupa designaciones de priistas

En ese tenor, al ser cuestionada sobre si no se tiene el temor de que priistas le puedan jugar la contra a los panistas, luego de las incorporaciones que se dieron en el gabinete estatal, manifestó que, como dirigente no preocupa al partido, pues trabajan con la institución, pues las preferencias son hacia el partido no a las personas.

En otro orden de ideas, al ser cuestionados sobre cuál es la postura que asumirán en la despenalización del aborto, luego de la marcha del miércoles de la semana pasada, contestó que el en PAN y los diputados locales se mantiene la misma, que es la defensa y en favor de la vida.

Rodríguez Della Vecchia presidirá Mesa Directiva

En la rueda de prensa igual se dio a conocer que Rafael Micalco Méndez será el nuevo coordinador de la bancada panista en el Congreso local a partir del 16 de marzo, pues así fue electo por sus compañeros de la fracción y en los siguientes días se hará lo propio desde la dirigencia.

Por su parte, Eduardo Alcántara Cortés, quien dejará el cargo, dio a conocer que durante la reunión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de ese martes, se acordó que Mónica Rodríguez Della Vecchia sea la presidenta de la Mesa Directiva en el nuevo periodo ordinario, del 16 de marzo al 14 de septiembre, ya que la posición le corresponde al PAN.