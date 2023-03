El futbolista mexicano-americano Alejandro Zendejas, luego de que viera una disputa por él entre las selecciones de fútbol de México y Estado Unidos, tomó la decisión de decirle que no al “Tri” ya que representará a “Las Barras y las Estrellas”.

Este martes 14 de marzo, el mediocampista de 25 años, Alejandro Zendejas, confirmó a través de una publicación en redes sociales que a partir de este momento únicamente representará a nivel de selecciones al país de los Estado Unidos, por lo que ya no podrá ser convocado por la selección mexicana.

“Estoy muy orgulloso de ser Mexico Americano. Los valores de ambas culturas me han hecho la persona que soy hoy y he tenido el privilegio de vivir en ambos países. Estoy muy agradecido por todas las oportunidades que Estados Unidos y México nos han brindado a mí y a mi familia” señaló primero el jugador.

“Tomar una decisión sobre mi carrera internacional es muy difícil, y yo creo que debes seguir a tu corazón. El mío me dice que mi futuro está representando a Estados Unidos”, sentenció el hoy elemento del Club América.

Zendejas, nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, motivo por el cual es mexicano. Sin embargo, a temprana edad cruzó la frontera en búsqueda de un desarrollo futbolístico en El Paso, Texas, hecho que le permitió que adquiriera la nacionalidad estadounidense, convirtiéndose en un futbolista legible para cualquiera de los representativos de ambos países.

El futbolista, durante su etapa como juvenil vio la oportunidad de enfundarse con las dos camisetas, participando con las selecciones menores estadounidenses sub-15, sub-17, donde jugó un mundial, y sub-20, así como el equipo sub-23 mexicano. Incluso, ya a nivel mayor disputó amistosos con los dos combinados, teniendo un juego con Estados Unidos y dos con la selección mexicana.

Sin embargo, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) establece que, ya a nivel mayor, los jugadores solo pueden representar oficialmente la bandera de una selección. Es por ello que, con la mira puesta en el mundial del 2026 y a escasos días del regreso de las competiciones oficiales de selecciones con la Nations League, Zendejas se vio en la necesidad de que finalmente tomara una elección, decantándose por los Estados Unidos.

OFFICIAL: Alex Zendejas has committed to the USMNT 🇺🇸 pic.twitter.com/C4KTGoFTqi

— U.S. Men’s National Soccer Team (@USMNT) March 14, 2023