En Puebla se tienen 13 mil 467 policías certificados, de los cuales 6 mil 397 corresponden al estado y 7 mil 70 a los municipios, por lo que el gobierno tiene como meta acreditar con los exámenes de control y confianza otros 3 mil antes de que concluya la administración.

Así lo informó, en rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Luna, en la que presentó avances del Plan Estratégico Puebla “Paz, Seguridad y Justicia”, quien detalló que dicho tema es una de las prioridades a trabajar en los siguientes meses.

Explicó que la certificación de los elementos se da a través de los exámenes de control y confianza y de los cursos de capacitación de formación inicial.

Por ello, dijo que para este mes se tienen contemplados 406 efectivos más, mientras que en un total, se tiene programada una evaluación de más de 4 mil elementos con una posible certificación de 3 mil de ellos, de acuerdo al programa presentado el febrero pasado.

El funcionario estatal explicó que es un tema que está subjetivo y supeditado a una estrategia de valoración y evaluación, al tiempo de señalar que en el acompañamiento que le están dando a los municipios se ha pedido que desde el reclutamiento se haga con los lineamientos que establece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

El secretario agregó que muchos de los elementos que no aprueban los exámenes de control y confianza no es por un tema personal, sino porque desde el reclutamiento y la convocatoria no hacen el proceso adecuado.

“Prácticamente mandan personas que ya van reprobadas a uno de estos exámenes, por lo que es ahí donde se está siguiendo la estrategia de acompañamiento con los municipios, desde este punto y sobre todo una valoración de los expedientes que son mandado al consejo estatal de Seguridad Pública”, expresó.

Reconoce aumento en robo en la Puebla-México

En otro tema, Cruz Luna reconoció que desde el 2022 se tiene un aumento en el robo a transporte de carga en la carretera 150 D, que es la autopista México-Puebla-Veracruz, por lo que en enero pasado se estableció una coordinación entre los tres órdenes para mantener un operativo permanente para abarcar la mayor extensión posible de dicha vialidad y reducir la incidencia delictiva.

Refirió que se instaló una mesa de inteligencia en la que se trabaja en la identificación de los grupos delictivos, así como de sus “modus operandi” para llevar a cabo las detenciones, además de que se están buscando y localizando “salidas clandestinas” en esta zona para clausurarlas y evitar que sean usadas por delincuentes.

El titular de la SSP manifestó que las autoridades irán informando los avances de dicha estrategia, así como señaló que puede ser reestructurada de ser necesario.

En otro orden de ideas, informó que en los últimos tres meses, es decir de diciembre a febrero, se registraron 10 mil 282 carpetas de investigación en la zona metropolitana, de las cuales el 73 por ciento, que son 7 mil 536, son únicamente de la capital.

Añadió que tan solo en el tema de violencia familiar se ha dado un repunte en el mismo, pues en diciembre fueron 242, en enero 284 y en febrero 344, es decir, una diferencia entre los últimos dos, sin embargo, lo atribuyó a que esto se deba a que ya se denuncia por parte de los afectados y anteriormente no se hacía.