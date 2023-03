Textileras no recuperan nivel pre pandemia

-Publicidad-

*Noroña y su visita a Puebla; Granjas Carroll; Alejandro Armenta

La industria textil inició 2023 aún sin recuperar el nivel que tenía antes de la pandemia y con el problema grave que de cada tres prendas que se comercializan en el país, dos son ilegales, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX).



El Presidente saliente de la Cámara, el poblano Manuel Espinosa Maurer y el entrante Rafael Zaga Saba, explicaron que 2022 fue un año en que hubo desaceleración que llevó a paros técnicos y reducción de producción.

Los problemas de importación de telas y confecciones ilegales siguen sin reducirse y aumentan los robos de camiones, incluso en las filas de los centros de distribución, cuando llevan los pedidos de las tiendas de autoservicio y departamentales.

En 2022, el 35 por ciento de las importaciones de productos textiles llegó a México por debajo del precio estimado, lo que es equivalente a una evasión fiscal de 151 millones de dólares, que incluye Impuesto General de Importación y Exportación, explica Espinosa Maurer.

Del total de las importaciones de productos confeccionados que ingresan al país, 22 por ciento se encuentran por debajo del precio estimado.

La cantidad de textiles que entran por debajo del precio estimado suman 2 mil 161 millones de metros cuadrados equivalentes y suficiente para producir mil 350 millones de pantalones, comentó el poblano.

Sin embargo, añadió que los ilícitos que se registran en las aduanas no son el único problema, pues el robo a transporte no se detiene. Todas las semanas tenemos un afiliado que le roban camiones.

Se prevé que las ventas nacionales tengan un valor de mercado de 25 mil millones de dólares, pero de ese total se estima que el 66 por ciento es ilegal en cualquiera de sus formas, es decir, dos de cada 3 prendas son ilegales, subvaluadas o provienen de talleres clandestinos o informales.

El pasado 9 de marzo en la Ciudad de México, Espinosa Maurer entregó la Presidencia de la Cámara Textil a Zaga Saba, en el marco del VI Encuentro Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Confección- Calzado. Zaga es dirigente para el periodo 2023-2024. Asistió como invitado el Gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El Partido del Trabajo

La campaña de afiliación del Partido del Trabajo (PT) inició en el país, anunció el Coordinador Nacional de Afiliación, el Diputado Federal Gerardo Fernández Noroña, quien emprendió una gira de trabajo por Puebla y municipios del interior y reiteró sus intenciones de ser uno de los perfiles que compitan por la candidatura a la Presidencia de la República en 2024.

Destacó que la propuesta del PT para el Gobierno del Estado es Liz Sánchez, actual Secretaria de Bienestar estatal y las propuestas a la Presidencia Municipal de Puebla Capital, son los Diputados Locales Nora Escamilla y Antonio López. Precisó que en 2024 se mantendrán en coalición, aliados con Morena y con el Verde.

En el recorrido estuvieron los líderes petistas Leticia Sandoval, Rubí Luna, Agustín Tenocelotl, Clemente Castells, Sergio Sosa, Jorge Pavia, Araceli Fuentes, Zoilo Noel Guzmán Herrera, Aldo Arvizu, Delfino Hernández y Nelson Beristain.

GCM al pacto mundial

Pacto Mundial México (PMM), llevó a cabo su asamblea donde empresas participantes votaron para renovar casi la mitad de su Consejo Directivo y en la que Granjas Carroll de México (GCM) fue incluida. Mayra Fritsche García fue su representante.

Las empresas y nuevos miembros del Consejo Directivo son Mayra Fritsche García, de Granjas Carroll; Tania Mijares García de Bustamante de +Freyre; Ana Cecilia Herrera de Xignux; Fernando Nava de Softtek y Paula María García de América Móvil.

Se suman a los ya existentes Carlos Mendieta Zerón de Pet Star; Andrés Albo de Citibanamex; Francisco Santini de Ripipsa; Guillermo Garza de Arca Continental; Juan Carlos Pardo de Nestlé; María Esther Delgadillo de Scania México; Peter Grohmann de ONU México; Inés Saenz del ITESM y Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana.

Mendieta Zerón, presidente del Consejo Directivo de PMM, mencionó que en 2023 se realizará un evento anual y uno de cambio climático, además de invitar a las empresas a usar la plataforma Logra para visibilizar las acciones empresariales que están haciendo frente a los retos globales.

Trabajo Bicameral: Armenta

Con el compromiso de trabajar en sincronía, el Senado de la República y la Cámara de Diputados anunciaron que esta semana iniciará el desahogo de las minutas pendientes, a contemplarse durante las sesiones de cada instancia para el periodo ordinario.

En el seguimiento de estas reuniones bicamerales, sui generis en la historia del Congreso de la Unión, se han establecido los acuerdos para darle prioridad a los asuntos rezagados que durante muchas legislaturas quedaron pendientes, que suman alrededor de 60 minutas, declaró el Presidente del Senado, Alejandro Armenta.

Armenta refrendó el trabajo en equipo con las Juntas de Coordinación Política. con las Mesas Directivas y todas las representaciones políticas que integran el Congreso de la Unión.

Los asuntos que se desahogarán a partir de esta semana son disposiciones sobre economía circular, protección a mujeres víctimas de violencia familiar, participación de los jóvenes en asuntos públicos, desconexión digital y creación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio.

En fin, como dice la copla flamenca:

No hay mal que cien años dure

ni cuerpo que lo resista.

Yo te he querido olvidar

y olvidarte no he podido.

raultorress@hotmail.com

