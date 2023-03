-Publicidad-

La adaptación de «Pinocho», del cineasta mexicano Guillermo del Toro, ganó el premio Óscar al mejor largometraje de animación, otorgado por la Academia de Hollywood.

Este domingo, la cinta de Del Toro se llevó la estatuilla frente a “Turning Red” de Domee Shi; “Puss In Boots: The Last Wish”, de Joel Crawford ; “The Sea Beast” de Chris Williams, y “Marcel The Shell With The Shoes on”, de Dean Fleischer Camp.

“La animación es cine y está lista para dar el siguiente paso, ya estamos para ello. Ayúdenos a mantener la animación en la conversación”, dijo el cineasta al recibir la estatuilla dorada, la cual dedicó a su esposa, hijos y difuntos padres.

“Pinocchio” es uno de los proyectos más personales del mexicano y hacerla fue uno de los trabajos más arduos de su carrera por tratarse de un filme “stop-motion» (foto a foto).

Este Óscar es el segundo en la carrera de Del Toro, quien lo ganó por primera vez en 2018 por su película «La forma del agua» (“The shape of water”).

“Pinocchio”, su nombre en inglés, es una cinta basada en el cuento clásico de Carlo Collodi, pero ambientada en la Italia de Mussolini, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

LPR