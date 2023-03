-Publicidad-

Desde el fin de semana, miles poblanos hacen largas filas para comprar boletos de los diversos conciertos que habrá en el palenque de la Feria de Puebla 2023; para Alfredo Olivas ya están agotados, mientras que los de Julión Álvarez, Emmanuel y Mijares, y Carlos Rivera están entre los más vendidos.

En un recorrido realizado este lunes por la tarde, Ángulo 7 constató que, a las 4 de la tarde, cientos de personas ya estaban formadas desde la puerta cuatro hasta las taquillas del Centro Expositor, a donde se dirigieron saliendo de su trabajo.

#Ángulo7Informa || Así la fila en las taquillas del #CentroExpositor para la compra de boletos de los artistas que se presentarán en el palenque de la #FeriaDePuebla 2023; Asistentes confirman que para #AlfredoOlivas, están agotados. Vía @anahivaldezr pic.twitter.com/vlmmre0OX4 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) March 13, 2023

En el caso del cantante Alfredo Olivas, cuyos boletos ya están agotados, su precio osciló entre los 500 pesos en la zona más económica y 3 mil 500, en un lugar preferencial, mejor conocida como «Oro». A su vez, el costo era el mismo que los boletos de Christian Nodal.

Asimismo, Luis R. Conriquez y la Banda MS rondaban en los 500 y 3 mil 500 pesos, este último concierto, es también uno de los más esperados por las personas que hacían fila en el recinto donde se realizará la Feria de Puebla.

Conciertos con precios más bajos

Por otro lado, Emmanuel y Mijares, junto con el artista Pepe Aguilar, tienen un costo desde los 600 y hasta los 3 mil 500 pesos, así como el de Carlos Rivera, quien es uno de los más vendidos, es de 600 a 3 mil pesos, dependiendo la zona.

En el caso de Edén Muñoz y Alejandra Guzmán, son de los más económicos y su precio está entre los 500 y mil 500, mientras que Bely y Beto, un evento infantil, es de 300 a mil 500 pesos. De esta manera, Matute, expuso su rango, de entre los 500 y mil 800 pesos.

Cabe destacar que, hasta el momento, en la fila para adquirir sus boletos, la gente alegaba que no sabían sobre los que estaban agotados, pues no había un letrero pegado y con tan solo una taquilla, no abastecía a la demanda de la gente que estaba aquí formada.

LPR