El Partido Verde en Puebla presentará perfiles a Morena, en caso de que vayan en alianza, para que también sean medidos en las encuestas para candidatos a la gubernatura del 2024; además, pidió que los aspirantes se separen tres meses antes de este proceso y debates previos.

Así lo señaló, en entrevista tras la toma de protesta del comité juvenil en la capital, el dirigente estatal, Jaime Natale Uranga, quien señaló que a nivel nacional el proceso está muy avanzado, pero en Puebla prevé que sea a finales del año o a principios del 2024 cuando se defina si van en coalición o no.

Sin mencionar nombres, dijo que dentro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hay varios perfiles que pueden encabezar la candidatura el próximo año, ya sea que lo hagan en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o solos.

“En el Partido Verde lo que pedimos es que haya piso parejo, que se separen mínimo tres meses antes, porque en proporciones electorales eso es lo que marca la ley, antes de la primera encueta y que haya debates porque queremos conocer qué es lo que nos ofrecen como posible aliado”, asentó.

El también diputado local consideró que entre los temas que como partido consideran importantes que un aspirante tenga en cuenta es el medio ambiente, la electromovilidad y la inclusión de las jóvenes y las minorías, lo cual pedirán, en su momento, si es que van en alianza.

Esto, pues comentó que quienes aspiran a gobernar el estado y país lo tiene que hacer sin excepciones y para todos, por lo que es importante conocer el proyecto que se tiene para poder tomar una decisión concreta conforme lleguen los tiempos permitidos por la ley electoral.

Espirantes deben separarse 3 meses antes

En ese tenor, estimó que aquellos morenistas que tiene intenciones de ser candidatos a la gubernatura, como el diputado federal Ignacio Mier Velazco y el senador Alejandro Armenta, tendrían que dejar sus cargos en agosto para medirse en las encuestas del proceso interno de Morena.

“Nosotros somos muy cautos y responsables, no proponemos solo porque sí, ni levantamos la mano a los de arriba, en el proceso interno del PVEM en Puebla no hemos soltado ningún nombre, incluso a mí me han preguntado y yo he respondido que estoy concentrado en la dirigencia, no somos el partido que saca mil aspirantes, esperaremos los tiempos», expresó.

Recordó que en el pasado proceso electoral que el partido fue solo y en el 70 por ciento de las candidaturas fueron para jóvenes, por lo que si bien dijo de ir en alianza no será esta una cifra como de cuota, si se trabajará para que haya puertas abiertas para este sector.

Natale Uranga explicó que en el PVEM no hay encuestas, toda vez que se tiene un consejo político estatal donde todos los perfiles que se registran para participar son analizados conforme al trabajo partidista que han hecho o siendo cuadros valiosos, al hacer énfasis en que él en 15 años que lleva es la primera vez que tiene un cargo partidista y público.