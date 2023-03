-Publicidad-

A la fecha, hay unos 100 locales desocupados en plazas comerciales de Puebla, es decir, el 2 por ciento de cerca de 5 mil existentes, lo cual se debe a que se siguen “reestructurando” por la pandemia del Covid-19, o cambiando de giro, pero que se vuelvan oportunidades de inversiones y empleos.

Así lo señaló, en entrevista con Ángulo 7, Andrés de la Luz Espinoza, presidente de la Asociación de Centros Comerciales (Acecop), quien indicó que esta cifra de espacios disponibles es en varias plazas, pues no hay alguna en específico que resalta entre otras.

Dijo que se han venido recuperando luego de las afectaciones que hubo por los primeros meses de la pandemia del Covid-19, pues hay inmuebles que han cambiado su vocación, ya sea porque se van a reubicar o remodelar, dependiendo de la zona en donde se encuentren.

Comentó que esto es parte del reacomodo comercial que viene año con año, por lo que a lo mejor antes no era muy notorio, pero ahora después de la pandemia es muy evidente que se hizo, pues anteriormente se tenía una rotación del 15 por ciento dentro de los locales.

-Publicidad-

“Es variable (tener los locales vacíos), no, no son focos rojos, al contrario, es un tema de generar nuevas oportunidades y nuevos empleos, aunque se quiera decir así, no es así, es un tema donde más que nunca medios de comunicación, iniciativa privada y gobierno tenemos que hablar bien de Puebla”, remarcó.

Sostuvo que esto puede generar que gente de otros estados quiera venir a invertir a Puebla, ya que hay condiciones para la creación de empleos y oportunidades de inversión, pues son variados los centros comerciales donde se tienen locales disponibles.

No se necesita hacerlas más atractivas, dice

De la Luz Espinoza descartó que sea necesario hacer más atractivo las plazas, pues la estrategia que cada centro comercial establece para generar más adeptos, presencia de marca o para atraer a sus clientes es un tema que cada establecimiento decide conforme a la zona donde están y actividades que presentan.

- Publicidad -

“Lo que están haciendo para que los poblanos sepan que los centros comerciales tengan un servicio y vivan los establecimientos como lo hacen cada semana, sábado domingo y cuando haya puentes, es decisión de cada una, el objetivo es que estos 100 locales puedan ocuparse y consolidar la oferta inmobiliaria en Puebla”, expresó.

Cabe recordar que, para este 2023, la Acecop prevé las aperturas de plaza La Ciénega y el centro comercial Downtown Center en Sonata, así como la construcción en Riona, frente a las torres JV, y una más en la zona del Club Hípico, en Lomas de Angelópolis; la inversión es de más de mil 800 millones de pesos.