-Publicidad-

El senador Ricardo Monreal Ávila llamó a los mexicanos a participar en la nueva revolución, que consiste en perfeccionar y profundizar el proceso de transformación política que vive el país, y pidió que “nos triture la indiferencia y la apatía”.

Lo anterior, este domingo en un mensaje que pronunció en la Asamblea Informativa de la Comunidad Ciudadana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México.

“Tengan confianza, tengan confianza, se está desatando en el país un nuevo movimiento social para profundizar los cambios. Este movimiento social no quiere imposición, quiere transformación y democratización. No queremos de ninguna manera alterar ni contradecir este proceso que todos iniciamos apenas hace unos años, en la elección del 2018”, afirmó.

-Publicidad-

El también coordinador de Morena en el Senado pidió que no decaiga el ánimo, que no decaiga el entusiasmo, que no nos triture la indiferencia y la apatía. Vamos a luchar juntos.

“Los invito, de manera humilde, sencilla, a que caminemos juntos. Que una vez que llegue la convocatoria y el proceso internos nos ayuden para lograr el proceso de profundización de la democracia en México”, instó.

Hay que continuar política social

- Publicidad -

Monreal Ávila expresó que tiene lucidez plena, sabe lo que se debe hacer, conoce los problemas del país, además de que se comprometió a continuar con la política social implementada por el presidente López Obrador.

“No vamos a eliminar un solo programa, vamos a fortalecer esta política social, por primera vez única en la historia de México. Vamos a continuar con el proceso de austeridad y transformación, vamos a privilegiar a la gente que más lo necesita”, remarcó.

También se comprometió a enriquecer el plan de seguridad, a mejorar la relación con los sectores del país y a imprimirle un sello progresista, un sello de avanzada democrática a nuestras propuestas en México, concluyó.