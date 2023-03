Con triunfo 1-0, Club Puebla le corta racha de victorias a Chivas

-Publicidad-

El Club Puebla sumó su segunda victoria de manera seguida y su cuarto triunfo en el torneo. Ahora, se impusieron al equipo de las Chivas de Guadalajara. Los poblanos ganaron por la mínima diferencia, en un juego en el que sufrieron de principio a fin.

Este viernes 10 de marzo, el Club Puebla recibió en el Estadio Cuauhtémoc a las Chivas de Guadalajara, como parte de las acciones de la jornada 11 del Clausura 2023 de la Liga MX. Para este duelo, los poblanos venían un triunfo como visitante ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma México (UNAM), y ahora buscaban cortar la racha de cuatro triunfos de los jaliscienses.

El partido comenzó con polémica, pues Gastón Silva del Puebla pudo irse expulsado temprano por una dura entrada en un balón dividido. A pesar de ello, el árbitro central, tras una revisión de la jugada, sentenció que la situación no ameritaba la roja dado que el defensa tocó antes el esférico.

En cuanto al trámite, si bien este fue dominado por los rojiblancos, teniendo mayor presencia en el medio campo rival, fue «La Franja» la que abrió el marcador. Y es que al minuto 39, con un tiro de larga distancia, Gustavo Ferrareis superó al arquero de las Chivas, Miguel “Wacho” Jiménez, que dio la sensación que podía hacer más para detener el gol.

Gol del Puebla, Ferrareis abre el marcador #MásAcciónMásDiversión 🔥 @calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas 📲 https://t.co/UvZD9hks6G en #LigaMx 🔴 EN VIVO: https://t.co/2oVGjKeA3r pic.twitter.com/qTkBhpOpp7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 11, 2023

Ya sobre el cierre de la primera parte, el juego se convirtió en una ida y venida de opciones de gol. Y es que primero, Víctor “Pocho” Guzmán reventó el travesaño poblano.

Poco después, ante un mal rechace del «Wacho» Jiménez, Martín «Gasolinero» Barragán se encontró un balón frente al arco el cual perdonó con un disparo que se fue por arriba de la meta. Y justo antes del silbatazo del medio tiempo, Ronaldo Cisneros abanicó un penal en movimiento que ya se cantaba gol.

Segundo Tiempo

La segunda mitad arrancó con preocupaciones para los locales, y es que Federico Mancuello salió lesionado del terreno de juego. A esto, se le sumó la continua insistencia del Guadalajara por el empate, lo cual obligó a los dirigidos por Eduardo Arce a cerrarse aguantando los embates.

Para el minuto 76, parecía que “El Rebaño Sagrado” finalmente encontraba el gol, con un remate de cabeza del delantero Daniel Ríos. Sin embargo, cuando el balón ya había sobrepasado a Antony Silva, apareció el travesaño negando por segunda ocasión las celebraciones a los jaliscienses.

Ya sobre la recta final, Chivas no bajó los brazos y se mantuvo mandando balones al área con la esperanza de que encontraran un rematador. No obstante la zaga defensiva no permitió que los centros pasaran a más, sentenciando con el silbatazo final el triunfo poblano por 1-0.

De esta manera, Puebla obtuvo su segunda victoria al hilo, llegando momentáneamente al 8° puesto general con 13 puntos. Su siguiente juego de liga será el día viernes 17 de marzo, cuando reciba al Atlas.

Por su lado, Chivas vio finalizada su buena racha, y aunque sigue 3° de la tabla con 21 puntos, se mantiene a la espera de lo que ocurra en la jornada. Su próximo juego será “El clásico Nacional” en contra del Club América, el día sábado 18 de marzo.

LPR