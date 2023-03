-Publicidad-

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó una campaña de donación altruista de sangre, del 7 al 9 de marzo, en la que participaron 97 donadores en módulos instalados en la Ciudad de México.

La dependencia señaló que, por primera vez en la historia del Seguro Social, los Bancos de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza y Siglo XXI unieron esfuerzos para fortalecer la donación altruista de sangre y realizar la jornada en ambas sedes.

En el arranque de la campaña en la UAM Azcapotzalco, el 7 de marzo, el director del Banco de Sangre del CMN La Raza, Óscar Zamudio Chávez, indicó que, en 2022, esta sede captó 125 mil donadores efectivos, de los cuales, el 4.5 por ciento fueron altruistas.

La doctora Yadira Zavala, en representación del rector de la universidad, Óscar Lozano Carrillo, comentó que es significativo mantener este tipo de acciones en la UAM, que ya en otras ocasiones han rendido buenos resultados.

Resaltó que hay una retribución para quien dona sangre, pues “con una sola donación se puede apoyar y salvar hasta tres personas”.

En tanto, para promover la participación altruista de sus trabajadores, derechohabientes y población en general, el IMSS instaló módulos de donación de sangre este 8 y 9 de marzo en su edificio central, en los cuales se registraron 56 donaciones.

Los próximos días 15 y 16 de marzo, esta campaña llegará a la Facultad de Psicología de la UNAM, en un horario de 9:00 a 13:00 horas; también, en abril y mayo habrá diversas jornadas en empresas y otras instalaciones educativas, como la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), hasta llegar al Día del Donador Altruista, el 14 de junio.

Para donar sangre se requiere tener entre 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos, evitar consumir alimentos con grasa 24 horas antes de la donación, tener ayuno mínimo de cuatro horas y durante este tiempo sólo ingerir jugos, frutas, té, café.

Además, no exceder más de ocho horas de ayuno, no haber estado enfermo o haber tomado medicamentos en los últimos días, no haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses.

En el proceso de donación se extraen 450 mililitros de líquido hemático, que constituye el 10 por ciento del volumen sanguíneo de un adulto, cantidad que el mismo organismo repone en aproximadamente 36 horas.

Los interesados en unirse a esta labor altruista pueden consultar la página del IMSS o al número 800 623 2323.