Al recibir el premio Natalia Serdán por parte del ayuntamiento, la activista Olimpia Coral Melo llamó a los gobiernos estatal y municipal de Puebla a sensibilizar a sus mandos y policías ante las expresiones en las marchas de mujeres, quienes han estado históricamente invisibilizadas.

En el evento, realizado este viernes en el Palacio Municipal, Coral Melo también llamó a regidores y autoridades a sensibilizarse para “salir pensando diferente” y no sólo pensar en ser los mejores en su profesión, sino ser mejores seres humanos.

“Con todo respeto, al presidente municipal, al gobernador del estado, les pido que hagan muchos votos y acciones para instruir a sus mandos policiales”, pidió la activista.

En este sentido, planteó dejar los mensajes de protesta de las mujeres, ya que no todos los días son 8 marzo, pues los demás días, las mujeres no son visibilizadas.

“Soy el producto de una Ley, una mujer que está viva y esa no es la misma condición de Cecilia Monzón y esa no es la misma condición de Estela ni de Valeria, y esa no es la misma condición de muchas mujeres”, destacó.

Asimismo, dijo esperar que las mujeres sean más nombradas y reconocidas en la calles y espacios, lo cual no solo sea parte de un «discurso bonito» o acciones que incomodan.

Recuerda origen de Ley de Olimpia

Al recibir el premio, aprovechó para recordar que hace 10 años, difundieron un vídeo de ella, donde a través de internet podía encontrarla, razón por la que salió de su natal Huauchinango.

Tras haber sido difundido un vídeo en donde estaba teniendo relaciones sexuales y llegado a su familia, decidió acabar su vida en dos ocasiones, trató de denunciar, pero la respuesta siempre fue negativa, ya que en ese momento, la distribución de este contenido sin el consentimiento de la persona, no era delito y no podía legislar.

“Lo voy a decir con palabras conservadoras, para que no nos sintamos agraviados en la Puebla conservadora, que no podíamos andar legislador a favor de la loquera», agregó.

LPR