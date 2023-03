-Publicidad-

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) colaborará con el gobierno de Puebla en el proyecto de rescate de cuatro barrios originarios de la capital; en cuanto a la intervención del mercado de Amalucan, no tiene presupuesto para realizarla.

Así lo dio a conocer este miércoles el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, en entrevista con medios de comunicación tras la entrega de escrituras a mujeres en el Centro Expositor de la capital poblana.

De acuerdo con el funcionario federal, José Alfonso Iracheta Carroll, director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), tiene la instrucción de colaborar con el gobierno estatal en la “gestión de suelo” de dichos barrios para “potencializar la inversión” en ellos.

Respecto al mercado de Amalucan, descartó que haya recursos por parte de la Sedatu para realizar el proyecto de intervención, pues señaló que no hubo consenso con los comerciantes.

“Ese proyecto originalmente lo habíamos sacado, pero no hubo el consenso social y lo tuvimos que bajar. No podemos imponernos si no hay voluntad. La dependencia no tiene el presupuesto para hacerlo, por lo que lo tendrían que buscarlo”, explicó.

-Publicidad-

Recordó que la Sedatu tenía planeada un inversión de 80 millones de pesos, pero el proyecto se canceló por problemas que no resolvió la administración de Claudia Rivera Vivanco.

LPR