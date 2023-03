-Publicidad-

El veterano portero de 42 años José de Jesús Corona, externó su adiós a la selección mexicana de fútbol. Además, manifestó su deseo de que desde el interior del “Tri” se le dé entrada a las nuevas generaciones de arqueros de cara al próximo mundial.

Este martes 7 de marzo, el arquero del Cruz Azul, José de Jesús Corona, ha anunciado en conferencia de prensa que para este nuevo proceso rumbo al mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026, dará un paso al costado en la pelea por un lugar en la meta de la selección. El jugador reconoció que su época como internacional ha llegado a su fin y que, ahora, es el momento para que porteros más jóvenes se hagan de la batuta.

«Creo que es momento de que vengan las nuevas generaciones, eso me queda claro. En el proceso pasado no tuve la oportunidad de estar en ninguna sola convocatoria y se respeta. Ahora estamos en otro momento, ya me ha tocado estar en selección nacional, si mal no recuerdo por 15 años, y ya es momento de las nuevas generaciones y que se les brinde su momento para que lo aprovechen», dijo el guardameta.

Así mismo, habló sobre su compañero de posición, Guillermo Ochoa, portero de 37 años, que ha señalado su intención de disputar un sexto mundial en 2026, y el cual recientemente fue convocado por el nuevo estratega de la selección Diego Cocca para los partidos de Nations League.

“Es un tema del cual, el técnico en turno lo pone en la balanza, saber qué es lo que necesita la selección realmente. Me imagino que lo hace por un tema de experiencia, de jerarquía, que también vaya arropando a todos estos jóvenes, que pasan por un muy buen momento, ‘Memo’ ha mostrado esa capacidad siempre que se le ha requerido en la selección”, señaló Corona sobre el llamado de Ochoa por parte de Cocca.

Jesús Corona, un histórico con “El Tri”

Corona recibió su primer llamado al “Tri” en 2003, sin embargo, su debut en cancha no fue hasta 2005, en un partido amistoso contra Polonia.

A lo largo de su recorrido, formó parte del equipo que viajó a tres mundiales, siendo estos Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018; alzó una Copa Oro en 2009; estuvo presente en tres Copas América, 2007, 2015 y 2016; y fue parte de dos Copas Confederaciones, 2005 y 2013.

No obstante, su máximo logro lo consiguió en los Juegos Olímpicos. Y es que en Londres 2012 fue el guardameta y capitán del combinado dirigido por Luis Femando Tena que conquistó la que, hasta el momento, ha sido la única medalla de oro olímpica en fútbol para el país.

