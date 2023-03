-Publicidad-

La empresa Lucha Libre AAA Worldwide (AAA) anunció que una de sus figuras, “Chessman”, será suspendido luego de que se reportara un percance con el conductor de televisión Adrián Marcelo, al cual agredió físicamente.

El pasado 4 de marzo se llevó a cabo en la Ciudad de México el festival musical «The World is a Vampire», mismo que entre su programa contó con una función de lucha libre, con la presencia de luchadores de la marca mexicana AAA y la empresa estadounidense National Wrestling Alliance (NWA).

El conductor de televisión e influencer en redes sociales, Adrián Marcelo, estuvo presente en dicho evento, grabando contenido para sus canales en los medios de comunicación. Sin embargo, cuando se encontraba tras bastidores entrevistando al luchador conocido como “Chessman”, este fue agredido por el deportista con un golpe a la altura del cuello, misma que fue captada por las cámaras de los testigos que estaban alrededor.

🚨 VIDEO: El influencer mexicano Adrian Marcelo recibió un golpe de un luchador mientras lo entrevistaba en un festival. pic.twitter.com/xP8eTZm0Fj — IBC News (@IBCNews_) March 6, 2023

Ante esta situación, la AAA publicó un comunicado este martes 7 de marzo, en el cual indicó que tras un análisis de los hechos, la empresa ha decidido que “Chessman” sea suspendido, quedando fuera toda cartelera por al menos 15 días.

“Tras analizar lo sucedido con Adrián Marcelo en el festival » The World is a Vampire «, hemos llegado a la determinación de suspender a Chessman de toda actividad de lucha libre por un periodo de 2 semanas. La sanción será efectiva desde el día de hoy”, indicó “La Caravana Tres Veces Estelar”.

Comunicado #LuchaLibreAAA Worldwide: Resolución del incidente @adrianm10 – Chessman en el Festival «The World is a Vampire» pic.twitter.com/NX5R6ctCL6 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) March 7, 2023

Por su parte, el conductor colocó un mensaje en redes sociales acerca de lo ocurrido, en el cual además respondía a las críticas que recibió por parte personas que señalaban que se merecía el golpe debido al contenido que publica.

“Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van”, escribió Adrián Marcelo en twitter.