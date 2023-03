La Ultimate Fighting Championship (UFC), empresa más reconocida en el deporte de los combates de artes marciales mixtas, ha visto la coronación de Alexa Grasso, marcando así un auge por parte de los representantes nacionales.

El pasado fin de semana, en el evento UFC 285, la peleadora mexicana de 29 años, Alexa Grasso, rindió en duelo titular a la combatiente oriunda de Kirguistán, Valentina Shevchenko, para alzarse con el cinturón de Peso Mosca Femenino dentro del enrejado de la UFC.

WE HAVE A NEW FLYWEIGHT CHAMPION 👑🇲🇽 #UFC285 pic.twitter.com/t4HMH5vXnw

De esta manera, Grasso pasó a la historia como la primera mujer “tricolor” que se adueña de un título de la UFC. Además, se ha convertido en la tercera representante nacida en el país con un campeonato en el circuito, junto a Yair Rodríguez y Brandon Moreno.

Cabe recordar que Moreno fue el primer mexicano campeón de la UFC, derrotando un 12 de junio de 2021, en el UFC 263, al brasileño Deiveson Figueiredo. Y si bien en su primera defensa perdió el cinturón ante el mismo Figueiredo, posteriormente, el 30 de Julio de 2022, venció a Kai Kara-France por título interino de la misma categoría, y luego, el pasado 21 de enero de 2023, nuevamente superó a Figueiredo para hacerse otra vez del campeonato absoluto en el UFC 283.

Por su parte, Yair Rodríguez, también en este año, en el UFC 284 celebrado el 11 de febrero, se impuso al estadounidense Josh Emmett para colgarse en la cintura el Campeonato Interino de Peso Pluma.

No obstante, el número de mexicanos campeonas podría aumentar, pues Irene «Robles» Aldana también se ha colocado dentro de los posibles futuros contendientes al cinturón Peso gallo Femenino que actualmente ostenta la brasileña Amanda Nunes.

Dana White says the UFC are working on Irene Aldana’s next fight right now.

When asked if it will be against Amanda Nunes for the UFC bantamweight title, White responded “I don’t know yet”.

(via #UFC285 post-fight press conference)#UFC #MMA pic.twitter.com/vCfI7yJgoY

— Women’s MMA Rankings (@WMMARankings) March 5, 2023