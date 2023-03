-Publicidad-

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina descartó cancelar actividades como la de los voladores en fiestas patronales, luego de lo ocurrido en Huauchinango, donde una joven murió tras caer, pero dijo que revisarán que se mejoren las medidas.

En su habitual rueda de prensa, el mandatario dijo que estás celebraciones son bellas tradiciones, pero no hay condiciones para la cancelación, al tiempo de justificar que los participantes no estaban alcoholizados, ni generaron algún desmán, sino que fue un accidente.

“Son bellas tradiciones que tenemos, que tienen algún tipo de riesgo, en donde no veo yo que pueda intervenir el gobierno del estado para tratar de suspenderlo, no estaban en un estado etílico, no estaban fuera de una norma, no estaban cometiendo algún tipo de desmán, es un lamentable accidente”, declaró.

Por ello, el titular del Poder Ejecutivo aseguró que solamente se fortalecerán las medidas preventivas y de seguridad por parte de Protección Civil Estatal, la cual se encargará de supervisar todas las prácticas en alguna festividad tradicional, para evitar más incidentes.

En ese tenor, dijo que las festividades deben continuar, pues son la tradición de los pueblos en las diferentes regiones del estado, al tiempo de mandar sus condolencias a la familia de María Rita, quién perdió la vida al caer el sábado pasado en su participación como voladora.

“Haremos un llamado a Protección Civil para que se acerquen a todo este tipo de tradiciones, y puedan generar mejores condiciones para poder hacerlo de la forma más segura, pero tienen que prevalecer, nuestro respeto para su familia, y para todos aquellos que de alguna forma o otra arriesgan su vida por estar haciendo esto”, expresó.

Se da acompañamiento a familia: Segob

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Julio Miguel Huerta Gómez, quien igual lamentó los hechos, dijo que se dará acompañamiento a la familia de la occisa, que dejó una pequeña de 3 años de edad.

Recordó que la joven, de 19 años de edad, iba escalando uno de los cuatro palos que estaban en esta celebración, cuando resbaló y cayó de una altura de entre 15 y 20 metros y, a pesar de que fue atendida de manera oportuna, no se le pudo salvar la vida.