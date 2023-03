-Publicidad-

La financiera Crecimiento Compartido en Puebla sumó otra acusación de presunto fraude. Ahora, por parte de Lourdes Aragón, a quien ofrecieron un crédito de 30 mil pesos, en 24 horas, el 10 de febrero pasado, pero solo la convencieron de depositar 3 mil pesos como garantía y no recibió el dinero.

En entrevista con Ángulo 7, Eduardo, pareja de la afectada, refirió que, en un principio, recibió una llamada de agentes de la financiera, quienes le dijeron que tenían acceso a un préstamo para su negocio, sin importar si estaba en buró de crédito, a lo que respondió que no.

Sin embargo, dijo, horas después les volvieron a marcar y le dijeron que ya estaba autorizado, que solo tenían que firmar, por lo que ante la necesidad de ingreso y contar con recursos, decidieron aceptarlo y acudieron a las oficinas, ubicadas en la calle 16 Sur, número 3902, interior 202, en la colonia Anzures.

Contó que en una primera instancia “les hablan bonito” y los atienden muy bien, en donde los atendió una señorita de nombre Gabriela Ojeda, quien les explicó el proceso e informó que tenían acceso a un crédito de 30 mil pesos y solo tenían que dar el 10 por ciento de base para que se liberara, lo cual hicieron al día siguiente, lo cual se puede comprobar con documentos hechos llegar a este medio.

De acuerdo con el documento, el préstamo era a un año, con un monto por pagar de 2 mil 294.61 pesos cada mes, iniciando el 10 de febrero de este año, con un interés de 5 mil pesos en total, mismos que ya iban incluidos en la mensualidad.

Comentó que, al momento de entregar el dinero, les informaron que tenían que esperar cuatro días hábiles, situación que en un principio no les dijeron, por lo que “se las voltearon” y la persona que hizo el trámite acompañó a su esposa a depositar el dinero para después entregarle el contrato.

Tras esto, les mencionó que debían esperar tres llamadas en el que les confirmaban que podían recoger el dinero, lo cual les molestó e increparon a la persona que los estaba atendiendo pidiéndole de regreso lo que habían dado, a lo que respondió que las cosas no funcionaban así y que se esperaran los cuatro días o para reclamar lo que dieron eran dos o tres meses.

Solo dan largas para entregar dinero y piden más

“El jueves 16 nos hicieron una llamada, pidieron los datos para analizarlos, al día siguiente otra vez marcaron, pero se dieron cuenta que estaba grabando, ya no quisieron hablar, que eso no se podía, que así no se podía trabajar, que mejor se presentará en las oficinas, de ahí le marcamos a Gabriela Ojeda y nos dijo que lo iba a checar”, asentó.

Agregó que luego de esta situación cuando se comunicaron con ellos les pidieron otros 8 mil 600 pesos para recibir la tarjeta ya activada con la que iban a cobrar los 30 mil pesos, lo cual cuestionaron, ya que se supone que si pidieron prestado no es para que estuvieran dando antes, lo cual causó molestia de personal de la financiera y les advirtió que estaba firmado el contrato y lo tenían que cumplir.

Añadió que para el sábado les habló una persona de México, la cual les explicó que los 8 mil 600 pesos eran porque el dinero se manda de lejos y por eso eran trámites largos, toda vez que los 3 mil pesos que dieron antes ya no los iban a recuperar porque había sido del pago de honorarios, papeleo y demás.

“Ya no nos pareció, no nos arriesgamos a ir, les advertimos que íbamos a levantar una denuncia y nos respondió que hiciéramos lo que quisiéramos, que nos veíamos en jurídico, que no le íbamos a hacer nada, pero nos dimos cuenta que no era el primer caso, que ya había salido otro hecho”, expresó.

Sostuvo que acudieron a presentar la denuncia en un principio al C5 en donde les pidieron la documentación, pero “según les dijeron” que no tenía mucho caso darle seguimiento porque no era “tan grave” y como tampoco vieron resultados optaron por ya dejarlo, ya que el abogado que los asesoraba igual les pedía dinero para seguir.

Manifestó que compartió lo que les sucedió para hacerlo público y que más gente no caiga en “estos engaños”, ni que se aprovechen de la necesidad de las personas que por no tener ingresos recurren a este tipo de préstamos sin saber que solo es para estafarlos, por lo que llamó a las autoridades a investigar estos casos.

Es de mencionar que el pasado 22 de enero en este medio dio a conocer que la misma financiera, ofrece préstamos a través de WhatsApp y hace un “precargo” a tarjeta como supuesto requisito previo, sin que los afectados puedan recuperar su dinero.

