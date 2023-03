-Publicidad-

Yalta Lora Mondragón pidió a la Fiscalía y Poder Judicial que no haya impunidad en contra de su exposo Erik Salgado Trujillo, exsecretario de vinculación del PRI Puebla y quien tiene una denuncia por violencia intrafamiliar desde 2022; exigió al tricolor emitir una postura.

En rueda de prensa, acompañada de su hijo mayor, dijo que su expareja se ha querido mostrar como inocente y que las acusaciones que ha hecho hacia él son faltas, cuando en realidad ha sido violentada física, emocional y psicológicamente.

#Ángulo7Informa ll Yalta Lora señaló al dirigente del @PRIdePUEBLA, @NestorCamarillo, de ser omiso y no fijar postura ante las acusaciones en contra de Erik Salgado, exsecretario de Vinculación, de violencia intrafamiliar e incumplimiento de pensión alimenticia. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/VJRusB4blj — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) March 5, 2023

Refirió que tiene alrededor de 5 años que se separó del priista debido a la situación que vivía con él, por lo que como parte del divorcio se acordó que podría convivir con sus hijos algunos días, toda vez que la menor tiene apenas 7 años, así como darles una pensión alimenticia.

Explicó que en su momento se le ordenó que tenía que dar 2 mil pesos al mes por hijo, es decir 6 mil, ya que son tres, con actualización cada año por el tema de la inflación, sin embargo, no ha cumplido, sin embargo, no ha cumplido, pues en ocasiones solo le daba mil pesos.

Dijo que la denuncia derivó luego de que una ocasión llegó en estado de ebriedad exigiendo ver a sus hijos, en donde la agredió a ella y su hijo mayor, además de que ha sido en reiteradas ocasiones amenazada al decir que “es intocable” porque ha tenido cargos importantes en el PRI.

“Tiene una denuncia por violencia intrafamiliar por las agresiones que tanto yo como mi hijo hemos sufrido a manos del señor, están en su debido proceso judicial, todavía están en esa parte, pero si lo quiero externar, es una persona violenta intente contactarme con el presidente del PRI, sin tener una respuesta por parte de su personal”, expresó.

Relató que desde el año pasado ha querido hablar con el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, para que fije una postura, pues dice que “es solidario” con la lucha de las mujeres y presume el impulso a la Ley Acuda, pero eso solo ha quedado en el papel.

Exigen a PRI emitir postura

Comentó que en octubre presentó dos oficios para Camarillo Medina en la que le solicitaba una audiencia, una como presidente de la Mesa Directiva del Congreso local y otra como dirigente del tricolor, pero a la fecha ni si quiera le han hablado por teléfono, ni tampoco, de su equipo, esto a pesar de tener firmado y sellado de recibido.

Lora Mondragón sostuvo que no quiere ser un caso más, recordando a Cecilia Monzón, que siendo abogada y activista feminista, que tenía un posicionamiento mediático, fue asesinada, pues ella “que esperanza tiene”, ya que igual –aseguró—la ha amenazado con que se va llevar a su hija de 7 años.

“Yo le pido al gobernador Sergio Céspedes y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Margarita Galloso, que no se olviden de mi caso, he recibió atención de parte de los agentes del Ministerio Público, pero no quiero que esto se queda más, ni ser parte de la estadística”, asentó.