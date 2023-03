-Publicidad-

Los dueños de dos perritas responsabilizaron a Arturo Flores, de la veterinaria “Siempre a tu lado”, en San Pablo del Monte, Tlaxcala, por la muerte de una de las canes debido a presunta negligencia en la aplicación de anestesia para esterilizarla.

De acuerdo con los afectados, el supuesto veterinario llegó a las 11:15 de la mañana a su domicilio, situado en el barrio de Tlaltepango, para llevarse a dos perritas, quienes estuvieron en ayuno como lo había indicado.

Desde el momento en que llegó de muy mala manera se las llevó, bruscamente como si no fuera veterinario, como si no tuviera amor por su profesión, sin contar con lo necesario (casita, jaula, etc), a una de las perritas la metió a su cajuela y mencionó que las regresaría a las 3:00 de la tarde, una vez que despertaran de la anestesia.

Dieron las 5:00, tras varias llamadas, por fin, el veterinario contestó y dijo que en una hora las llevaría de regreso al domicilio donde las había recogido.

Dieron las 6:30pm, se le volvió a llamar y no contestaba, tras varios intentos contestó y dijo que una no podía volver (se había pasado de anestesia), y que nomás que despertara, las llevaba al domicilio donde las recogió.

Fue hasta las 9:30, cuando entregó a las dos perritas, de las cuales una nunca despertó de la anestesia, la entregó muerta, argumentando que nunca despertó y que no era su culpa.

¿Se pasó de la anestesia?, ¿Se debilitó al llevársela dentro de su cajuela?, ¿Tardó en sacarla de la cajuela?, ¿La lastimó antes de esterilizarla?, eso solamente él lo sabe. Con voz burlona y arrogante, mencionó “Joven, cuando son perritos criollos esto puede suceder”. Cuando se le contestó que esto no se quedaría así, respondió “Me da igual, usted está en el derecho de hacer lo que quiera”.

Por lo anterior, los afectados pidieron tener mucho cuidado con la veterinaria “Siempre a tu lado”, situada en Francisco I. Madero, en el barrio de San Nicolás, perteneciente a San Pablo del Monte, Tlaxcala.