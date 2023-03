Este mes de marzo marcará el inicio de varios de los mejores torneos del mundo, así como el cierre de algunos otros con las disputas de sus instancias finales. Además dos representativos nacionales regresaran a la actividad en este mes.

Este tercer mes del año ha preparado para el deporte un calendario lleno de acción. Y es que a lo largo de las diferentes disciplinas, habrá eventos de gran relevancia tanto para México como para el mundo. A continuación te contamos de cuales se tratan.

En este primer fin de semana de marzo, la edición del 30 aniversario del Abierto Mexicano de Tenis estará llegando a su etapa de definición. Y es que por la noche del viernes 3, se llevarán a cabo las semifinales del torneo, teniendo por un lado el duelo entre los estadounidenses Taylor Fritz y Tommy Paul, y por el otro el encuentro entre el danés Holger Rune y el australiano Álex de Miñaur.

Los ganadores de las semifinales disputarán la gran final del abierto el domingo 5 de marzo.

https://twitter.com/AbiertoTelcel/status/1631708353310097410

“El Rey de los Deportes”, del 8 al 21 de marzo, estará llevando a cabo el Clásico Mundial de Béisbol, torneo internacional en el que la selección mexicana estará teniendo participación.

https://twitter.com/WBCBaseball/status/1545091697763356672

Para la ronda de grupo de dicho torneo, la novena mexicana estará enfrentando en su debut a Colombia el día sábado 11, a Estados Unidos el domingo 12, al Reino Unido el martes 14 y a Canadá el 15 de marzo.

https://twitter.com/MexicoBeis/status/1631371976437796864

Sin embargo, no será el único torneo que arrancará en el mes, Major League Baseball (MLB) iniciará la actividad de su temporada 2023, con el “Openning Day” programado para el 30 de marzo.

#OpeningDay is ALMOST here!

March 30th can't come soon enough. pic.twitter.com/zJUGBKxMK0

— MLB (@MLB) March 1, 2023