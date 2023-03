-Publicidad-

Pobladores de San José Zetina, en la junta auxiliar de Azumiatla, perteneciente a Puebla capital, denunciaron amenazas y hostigamiento de un grupo de personas de la zona para despojarlos de 400 hectáreas que habrían vendido, de manera irregular, a la inmobiliaria Vasur, para un desarrollo en la comunidad.

En entrevista con este medio, uno de los afectados señaló que son alrededor de 150 familias las que tienen este conflicto desde hace varios años, pues les han querido quitar sus tierras debido a que aún no cuentan con las escrituras y se han querido aprovechar de eso.

Uno de ellos, que prefirió omitir su nombre, indicó que este grupo de personas son Faustino Tepetl Escalona, Lucio Gabriel Flores Escalona, Celso Flores Escalona, Andrés Cordero Flores, mismos que fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), el martes pasado.

Agregó que cuando iba pasando por dicho predio, toda vez que es el único camino de acceso a su vivienda, le impidieron el paso, diciéndole que es una propiedad privada, lo cual rechazó porque siempre ha servido de paso para los pobladores, por lo que agredieron verbalmente y uno de ellos intentó machetearla y otro le apuntó con una pistola.

Esto, contó, generó que otros vecinos llegaran y casi se diera un enfrentamiento, por lo que llamó al 911 y llegó una patrulla para intentar calmar los ánimos, pero dicho grupo de personas siguió con su negativa, hechos que quedaron registrados con la carpeta FGEP/CDI/FIM/FIM-I/003793/2023.

Consideró que esto se debería a que se encuentra como albacea de las familias y es la que está llevando a cabo el proceso de escrituración, toda vez que se los “dejaron de palabra como se hacía antes”, lo que generó que estas personas las comprometieron con la inmobiliaria Vasur, de la cual –dijo—son socios Guillermo y Javier Pacheco Pensado.

Comentó que, en años pasados, a través de contactos, en la notaría número 42, cuyo fedatario es Mario Salazar Martínez, les asignó una cuenta en Catastro para que empezarán a pagar el predial, lo cual fue irregular, pues nunca han sido propietarios y por ello a través de juicios testamentarios se les ha ganado.

“Es un uso cambio lo que se hizo, se llevó a cabo el juicio y derivó en la anulación del expediente 2376/2080 y los dejó sin interés, porque era ilegal lo que estaban haciendo, esto en el 2004, cuando era gobernador Mario Marín Torres, entonces pues pensaron que era fácil quitarnos las tierras”, asentó.

Conflicto tiene varios años

Explicó que Lucio Gabriel, uno de los denunciados, en 1997 fue presidente auxiliar y conoció al exgobernador priista y pudo ser cuando se planeó todo, pero no pudieron hacerse de los terrenos y supuestamente se vendieron a la Inmobiliaria Vértigo, a la cual también se le ganó el juicio.

Relató que fue hasta 2011 cuando se emitió una sentencia en donde se dijo que las inmobiliarias no tenían interés jurídico, por lo que los dejaron tranquilos, hasta hace unos años ya con Guillermo Pacheco Pulido, cuando los hijos de éste intentaron nuevamente hacerse de las tierras.

Agregó que el grupo de pobladores se habrían puesto de acuerdo con ellos para que se hicieran de las tierras, hecho por lo que en mayo del 2020 presentó un oficio para el ahora gobernador fallecido Miguel Barbosa Huerta para que interviniera en el caso y no sean despojados de las tierras.

“Estos cinco señores que están en la denuncia le venden a la inmobiliaria, sabían cómo estaba, todo lo planearon, pero los hicieron firmar que si ellos no entregan los terrenos tendrán que devolver el dinero, porque recibieron 11 millones de pesos, y 100 hectáreas, entonces no les queda de otra que amenazarlos para que cedamos, pero no lo haremos”, expuso.

Ante esto, afirmó que no van a permitir que sean despojados de sus tierras y llamó a las autoridades a no ser omisos a dicha situación, pues está en juego el patrimonio de más de 150 familias que aún no cuentan con las escrituras porque no han podido debido al proceso y los costos que tienen.