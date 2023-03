-Publicidad-

La consejera electoral, Carla Humphrey Jordan, no podrá contender por la presidencia del INE, pues el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados consideró un impedimento constitucional que participen integrantes en funciones del consejo general, ya que eso sería reelección.

Este viernes, la comitiva encargada de integrar las quintetas de los aspirantes a ocupar las consejerías y la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó por unanimidad que aquellos consejeros generales en funciones o que fungieron como tales a partir de la reforma de 2014 no podrán participar en el proceso.

Lo anterior con base en lo establecido en artículo 41, base 5, apartado A, de la Constitución que indica que una persona no puede ser elegida por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General del INE, ya que ello constituiría una reelección.

-Publicidad-

“No pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el consejo general del INE para el periodo que comprende del 4 de abril de 2032 ya que esto consistiría en una reelección y además ocuparían el cargo por más de los nueve años que se establecen en la constitución”, explicó María Azuela Gómez.

Además, el CTE del Congreso de la Unión, informó que 531 personas cumplieron con los requisitos constitucionales y legales para pasar a la próxima etapa en la que deberán presentar un examen de conocimientos próximo a realizarse el 7 de marzo de este año.

De este total de personas, 164 se identificaron como mujeres, 358 como hombres, cinco como personas no binarias, una como mujer trans y tres de género no especificado; dicha lista será remitida a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la cámara baja.

Humphrey impugnará decisión de comité

- Publicidad -

Después de que se diera a conocer esta resolución, Carla Humphrey indicó que no cuenta con ningún impedimento para contender para ser presidenta del instituto por lo que impugnará la decisión de la comitiva ante la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

“Respeto el trabajo del comité, pero desde luego no la comparto, me parece que si yo hubiera tenido esa interpretación desde un principio, claramente no me hubiera anotado. Siempre hay instancias a las que acudir, veo una de entrada en el Tepjf, y analizaré si tengo alguna otra ruta jurídica”, advirtió.

Es importante recordar que el pasado 22 de febrero, el tribunal electoral ordenó a la cámara de diputados que la quinteta de aspirantes a la presidencia del INE, que el próximo 4 de abril será desocupada por Lorenzo Cordova Vianello, deberá estar integrada únicamente por mujeres.

-Publicidad-

Editado por Janetzy Osorio Bautista