-Publicidad-

El Cabildo de Puebla deberá analizar la propuesta de ampliar los anillos circundantes al Centro Histórico, para el desarrollo de vivienda económica en la periferia, por lo que tendrán que valorar los beneficios y conveniencia del proyecto.

Así lo dio a conocer el alcalde Eduardo Rivera Pérez, quien en rueda de prensa celebró la aprobación de estímulos fiscales para quien desee construir o habitar una casa en estas zonas, ya que se debe de priorizar que cuenten con todos los servicios.

“Qué sentido tiene construir departamentos en la periferia de la ciudad, donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay pavimento, aquí hay servicios (en el Centro Histórico) y en estos barrios y en estas zonas, aquí podríamos construir departamentos y casas que puedan ser accesibles para los poblanos y poblanas“, detalló el edil.

#Ángulo7Informa || Análisis sobre la aplicación de anillos circundantes al #CentroHistórico estará sujeta a decisión del Cabildo, por lo que tendrán que valorar las conveniencias en la ciudad. Vía @anahivaldezr pic.twitter.com/gZ6JVQBuDq — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) March 3, 2023

-Publicidad-

Lo anterior, luego de que se dio a conocer que la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano analizan ampliar los anillos que rodean el Centro Histórico para construir más viviendas económicas en Puebla capital.

Comunicó que el proyecto de desarrollo de vivienda en el anillo circundante y el anillo dos, está funcionando, entre el inicio de la construcción de obras y permisos que se solicitaron bajo los incentivos del ayuntamiento de Puebla, llevan un 65 por ciento de la meta acordada.

Recalcó que no sólo está de lado de las grandes desarrolladoras inmobiliarias, sino de las personas que quieran participar en este programa pueden hacerlo bajo los criterios establecidos en la medida e incentivo, por lo que deberán verificar qué tanto esta ampliación podría guardar el equilibrio.

- Publicidad -

“Que no sigamos acrecentando la ciudad más allá de donde tenemos servicios garantizados y que no le siga costando al gobierno y a la ciudad, pues más recursos y más dinero […] Por eso luego, a veces, los rezagos en las grandes ciudades, pues se siguen acrecentando”, puntualizó.

Espera análisis responsable de valet parking

El edil mencionó que espera un análisis responsable por parte de los regidores que planean una reforma al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, en donde se regule a los valet parking, además de que dijo cualquier reforma de este tipo es “bienvenida”.

“La inquietud es positiva, esperemos que pueda haber un análisis adecuado, responsable como lo ha sido en otras ocasiones y que pueda llegar a buen término la inquietud que presenta el regidor Fernando Sarur”, opinó Rivera Pérez.