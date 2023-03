Ahora, denuncian a Achraf Hakimi, futbolista del PSG, por violación

El marroquí Achraf Hakimi, actual futbolista del París Saint-Germain (PSG), ha sido formalmente acusado por delito de violación. Hakimi, se ha sumado a los casos de Daniel Alves y Arturo “Palermo” Ortiz, involucrados en temas de la misma índole.

Este viernes 3 de marzo, la Fiscalía de Francia, reveló a los medios de comunicación que ha abierto una carpeta de investigación sobre el defensa del PSG, Achraf Hakimi, luego de que una mujer, aparentemente de 23 años, denunciara ante las autoridades que este había abusado de ella.

El testimonio de la víctima que se ha manejado por los medios, indica que los hechos habrían ocurrido el pasado 16 de enero. La mujer, que habría frecuentado pláticas con a través de redes sociales, acordó verse Hakimi en la casa del jugador ubicada en París. Sin embargo, una vez en el lugar, el futbolista le habría insistido que tuvieran relaciones sexuales, para posteriormente forzarla.

“Tomé un auto que él mismo me pidió y una vez en su casa las cosas empezaron a salirse de control. A pesar de que le dije que no una y otra vez, consumó la violación. Me forzó, y yo no quería”, habrían sido las palabras que la parte denunciante le dijo a las autoridades francesas.

🚨Achraf Hakimi will continue in training in a couple of days to try and get ready for Bayern Munich. pic.twitter.com/GbZyq6ocpF

— ParisienLocker (@ParisienLocker) March 3, 2023