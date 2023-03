-Publicidad-

La Secretaría de Salud estatal no podrá inspeccionar si las tiendas Oxxo cumplen con la restricción federal de no poner a la vista productos de tabaco, pues obtuvieron un amparo a nivel federal, señaló el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García.

En entrevista realizada este jueves, el funcionario estatal dijo desconocer cuántos establecimientos son los que se encuentran amparados y con la suspensión, pero aplica para todos los que se tienen en la entidad, pues así lo ordenó el juez federal que otorgó el recurso y del que ya fueron notificados.

Indicó que esto puede dar pie a que otros sectores, como el restaurantero y que también han presentado recursos, puedan tener una resolución similar para tener áreas para fumadores, aunque están en su derecho de hacerlo y como autoridad tendrán que determinar la acción que se dé.

“Mientras se tenga esta instrucción de un juez federal no podemos entrar a hacer esta verificación a las tiendas de conveniencia, no tengo el número, pero el ordenamiento del juez federal es a nivel nacional y los ampara para que no tengamos acciones nosotros”, asentó.

Sin embargo, comentó que en el caso de las sanciones que ya se aplicaron a los establecimientos siguen su curso, pues en el caso de los Oxxo es por el amparo que se tiene y en la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dpris) son respetuosos de las resoluciones judiciales en caso de que haya más.

Harán operativos en pescaderías por cuaresma

En otro tema, Martínez García indicó que en los siguientes días iniciarán los operativos de inspección por la temporada de cuaresma, en la que se revisarán los establecimientos que se dedican a la venta, distribución y procesamiento de productos del mar, ya sea crudos o preparados, así como purificadoras de agua y fábricas de hielo.

Refirió que esto lo hacen como una búsqueda intencionada para evitar la cólera en su cepa 01 que es la más contagiosa y que provoca brotes graves, de cara al aumento de temperatura en las siguientes semanas.

En ese tenor, dijo que en esta temporada se incrementan las enfermedades diarreicas agudas, pues se da el fenómeno de la niña y se prevé que haya temperaturas “nunca antes vistas” en Puebla capital, que pudieran ser de hasta 35 o 40 grados como se da en la Mixteca.

Por ello, el secretario de Salud recomendó a personas mayores de 60 años y menores de 10 años no estar tanto tiempo expuestos al sol, ya que pueden ser propensos a golpes de calor o deshidratación, que usen ropa que cubra la mayor parte del cuerpo e hidratarse, sumado a que igual por esta situación los alimentos se echan a perder más rápido.

