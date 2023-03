Abierto de Los Cabos confirma la presencia Tsitsipás y Norrie

-Publicidad-

Las estrellas del tenis mundial, Stéfanos Tsitsipás y Cameron Norrie, luego de que se perdieran por lesión el Abierto Mexicano de Tenis, han visto una nueva oportunidad para reencontrarse con la afición mexicana, ahora en el Abierto de Los Cabos.

A través de redes sociales, este jueves 2 de marzo, los organizadores del Abierto de Los Cabos confirmaron que para su edición de este 2023, la cual se llevará a cabo del próximo 31 de julio al 5 de agosto, contará con la presencia de dos de los máximos exponentes del deporte blanco.

El primero ha sido el Stéfanos Tsitsipás, actualmente clasificado como el número 3 del mundo dentro del ranking de la Asociación de Tenis Profesional (ATP), finalista del último Australian Open y de Roland Garros en el año 2021.

https://twitter.com/AbiertoLosCabos/status/1631388829008404498

Por su parte, el segundo, se ha tratado del británico Cameron Norrie, actual tenista clasificado número 12 por la ATP y que ya supo lo que era llevarse la gloria en Los Cabos, coronándose campeón en 2021 y quedándose cerca de un bicampeonato, luego de que el año pasado, en 2022, cayera en la final ante el ruso Daniil Medvédev.

“México es un lugar muy importante para mí, me encanta, y no puedo esperar para ver a todos los que me apoyan y a mis fans en este maravilloso evento, estaré ahí muy pronto. Muchas gracias por esta oportunidad, ya los quiero ver a todos», señaló Tsitsipás en un video ante esta noticia.

Por su parte, Norrie expresó lo siguiente: «Hola chicos, aquí Cameron Norrie. No puedo esperar para estar de vuelta en Los Cabos en el verano, es uno de mis torneos favoritos y los veo a todos por ahí. ¡Vamos!»

https://twitter.com/AbiertoLosCabos/status/1631388476422627337

Cabe recordar que tanto el griego como el británico, en un inicio, tenían dentro de sus planes su participación en el abierto Mexicano de Tenis, el cual arrancó el pasado lunes 27 de febrero. Sin embargo, las lesiones impidieron que ambos si quiera debutaran en el torneo, dándose de baja de la competencia.

