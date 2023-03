México, sin lugar seguro en Copa América; así deberá clasificar

La selección mexicana de fútbol no tiene asegurado su boleto a la Copa América, por lo que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) reveló el proceso de clasificación que cumplirá para su acceso a la Copa América del 2024.

El pasado 27 de enero, la Concacaf anunció que de nueva cuenta estaría estrechando relaciones con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), motivo por el cual, la próxima Copa América 2024 estaría siendo coorganizada por las dos confederaciones del continente, aumentando sus participantes a 16 naciones, con 10 cupos para la Conmebol y los 6 restantes para la Concacaf.

Es así que este martes 1 de marzo, la Concacaf, a través de su sitio web explicó cómo será la clasificación para que sus países miembros formen parte del torneo que se llevará a cabo el próximo año en Estados Unidos.

Para ello, se tomará como base a la Nations League 2023-24, la cual dará inicio el próximo septiembre de 2023. Y es que en la Liga A de dicho evento, misma en la que se encuentra México, aquellos cuatro combinados que culminen como semifinalistas de esta competencia clasificarán directamente a la Copa América.

Por su parte, los dos boletos restantes, saldrán de aquellas cuatro selecciones que fueron eliminadas por los semifinalistas en la ronda de cuartos de final. Y es que los equipos perdedores de esta etapa, a su vez, disputarán un repechaje, con cruces de eliminación directa, en los que los ganadores completarán a los representantes de la confederación.

Se ha previsto que los partidos de los cuartos de final que definan los equipos que clasificarán directo a la Copa América y aquellos que disputarán el repechaje se lleven a cabo en el mes de noviembre de este 2023.

These single elimination matches will be played in March 2024, in a centralized venue, between the four League A losing Quarterfinalists pic.twitter.com/6JXIMyeVB7

— Concacaf (@Concacaf) February 28, 2023