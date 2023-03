-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que con el propietario de Tesla, Elon Musk, abordó la posible instalación de una planta de baterías en Hidalgo, el Istmo de Tehuantepec o Sonora, debido al potencial en recursos con los que cuentan.

En su conferencia de prensa matutina, refirió que Tesla está interesado en invertir más en México, por lo que abordó el Plan Sonora, que contempla la explotación del litio en dicha entidad.

Mencionó que Elon Musk tiene interés en visitar el país, por lo que estima que ambos podrían hacer un recorrido por el país, incluyendo ir a Sonora para conocer la planta de energía solar en Puerto Peñasco; además, dijo que ya le aclaró al empresario que el litio está nacionalizado, lo cual no impide que haya acuerdos para su explotación con privados.

Cabe mencionar que el pasado martes, se anunció que la planta de autos eléctricos de Tesla en México se ubicará en Santa Catarina, Nuevo León, con una serie de compromisos para hacer frente a la escasez de agua.

López Obrador destacó que Hidalgo tiene un importante potencial por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al cual comenzarán aviones de carga, además de que tiene agua disponible en Tula y Pachuca, así como terrenos.

Sobre el Istmo de Tehuantepec, donde se desarrolla el Corredor Transístmico con 10 parques industriales, refirió que une el Atlántico con el Pacífico, con lo que se puede comunicar la costa Este de Estados Unidos con Asia y se tiene recursos como agua, gas y energía eléctrica.

Expresó que le mencionó a Elon Musk que no se puede igualar los subsidios que ofrecen en Estados Unidos, donde el gobierno no sólo no le pide el pago de impuestos, sino que entrega miles de millones de dólares.