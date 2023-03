-Publicidad-

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) determinó que no hubo violencia política ni institucional por parte de Ignacio Mier Velazco, Claudia Sheinbaum Pardo, y del presidente Andrés Manuel López Obrador, por llamar “traidores a la patria” a diputados de oposición que votaron contra la Reforma Eléctrica, en 2022.

La Sala Superior atendió cuatro expedientes acumulados, presentados contra la Sala Especializada, instancia que determinó que dichos actores políticos cometieron violencia, a través de “calumnias electorales”.

Los magistrados determinaron que su la Sala Especializada no atendió el caso de fondo, toda vez que las declaraciones contra los legisladores no constituyen violencia institucional, debido a que los morenistas no usaron su cargo para agredir.

De igual manera, tampoco consideraron que hubiera violencia política, debido a que las declaraciones no obstruían el desempeño de los legisladores de oposición. Por eso, la Sala Superior declaró como infundados los agravios contra Mier Velazco, Sheinbaum Pardo y López Obrador.

-Publicidad-

Tras el rechazo a la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, legisladores y funcionarios de Morena encabezaron una avanzada en redes sociales, donde calificaron como “traidores a la patria” a los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de Revolución Democrática (PRD).

Los ataques alcanzaron a los diputados poblanos de oposición. El 20 de abril, las dirigencias estatales del PRI y PAN se pronunciaron contra estos hechos.

LPR