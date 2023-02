-Publicidad-

Ricardo Monreal Ávila, líder de los senadores de Morena, previó que la contienda electoral de 2024 será cerrada y complicada, por lo que llamó a no minimizar a la oposición y a no generar división en el partido guinda, pues se podrá poner en riesgo su ratificación en el poder.

Así lo expuso el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) , quien consideró que señaló que “quienes piensan que será un día de campo (la elección presidencial) se equivocan, la contienda se va a cerrar y será complicada y si nosotros nos dividimos, se pone en riesgo que se ratifique el triunfo de Morena”.

Subrayó que el ejercicio del poder desgasta y “la gente en ocasiones piensa que no hemos cumplido con todos nuestros compromisos y empieza a perder confianza”.

Pide imparcialidad a los gobernadores

Por ello, les pidió piso parejo e imparcialidad a todos los gobernadores que provienen de Morena, respecto de los candidatos del movimiento que buscan suceder al Presidente.

“La prueba más fuerte para la democracia es que los gobernadores, que son las instancias reales de movilización, respeten, sean imparciales y a todos pongan cancha pareja, esa es la clave para lograr democráticamente el proceso para que no haya divisiones ni rupturas”, indicó.

Monreal Ávila expresó que lo más importante es que las y los gobernadores mantengan imparcialidad, “tampoco les pido que me respalden, pero si mantienen imparcialidad y respetan a todos, es correcto”.

Aseguró que, “si hay apertura, no tiene que haber ruptura; si hay piso parejo, a todos nos va a ayudar”.

Monreal Ávila destacó que él no tiene lonas, ni espectaculares, “pero tengo mucha cabeza para enfrentar los grandes problemas del país”.

Aseguró que resistirá hasta el final la lucha política a la que está sometido, ya que “apenas logré que me incorporarán después de 18 meses, no voy a declinar por nadie”.

Indicó que sólo son cinco meses los que tiene, antes de que el partido haga la encuesta para elegir al candidato; “me queda poco tiempo, pero yo espero llegar a todas partes, aunque no tengo dinero y no me respaldan grupos económicos poderosos”.

Aseguró que documenta todos sus gastos, “el viaje, el vehículo, la gasolina, soy un hombre limpio y voy a luchar con limpieza”.

Destaca planes para Tlaxcala

Ricardo Monreal aseveró que es el único candidato que tiene planes, programas, proyectos, “y ahora que he venido a Tlaxcala, me siento muy contento porque la gente viene sola a escucharnos”.

Aseguró que tiene planes concretos para impulsar en Tlaxcala, como el de fortalecer las haciendas municipales, la infraestructura y prevenir las áreas de contaminación que amenazan al medio ambiente en esta entidad.

“Voy a luchar y quiero ganarme la confianza de Tlaxcala. Me sorprendió la recepción, hay mucha gente”.

Expresó que dicho estado puede generar una gran capacidad en materia de turismo, “porque es un lugar precioso, cercano a la Ciudad de México”. Además, apuntó que se pueden industrializar sus productos del campo, las artesanías, porque todo el mundo etnico que tienen es extraordinario.

“Conozco a los tlaxcaltecas, quiero la suma de ellos, voy a luchar a la buena y espero convencer a la gente de que soy la mejor opción”, concluyó.

