María del Pilar Álvarez García, asesora técnica pedagógica en la SEP de Puebla, plaza que obtuvo por concurso de oposición en 2018, pidió ser adscrita a un centro de trabajo en Puebla capital, pues desde hace diez meses no le asignan uno, lo cual pone en riesgo su estabilidad laboral.

En entrevista con Ángulo 7, comentó que, tras obtener su plaza, estuvo adscrita a la jefatura de sector de secundarias técnicas y generales ubicada en San José Mayorazgo, Puebla capital, en la zona 20, cuya supervisora es Susana Escamilla Baños, madre de la diputada local Nora Merino Escamilla.

Al desaparecer las jefaturas de sector, en mayo de 2022, el personal que estaba adscrito a estos centros de trabajo quedó en “vulnerabilidad laboral” porque no hubo documento alguno que respaldara el movimiento, ya que nunca se dio ninguna notificación por escrito.

El personal que estaba dentro de estas áreas fue reubicado –afirmó– conforme convino a los supervisores de zona. En su caso, la mandaron a la zona 2, que está cerca de Guerrero, “sin respetar mi antigüedad ni la plaza que tengo”.

Con base en su clave de plaza, 074821E2803000.0000001, que obtuvo tras realizar el examen de promoción en el Servicio Profesional Docente, donde obtuvo el resultado de “idóneo”, ella afirma que tiene derecho a elegir en qué zona le gustaría ser asesora técnica.

“Yo fui a solicitar mi cambio a la zona 10, que es donde siempre he laborado, pero me dicen que no, que no se puede. Después, me querían mandar a una escuela donde yo no tengo algo que hacer, entonces nos dejan sin estabilidad laboral”, expuso.

Ante las negativas por parte de los supervisores, el 14 de febrero ella acudió con el encargado de despacho de la Secretaría de Educación Pública (SEP), José Luis Sorcia Ramírez, quien giró instrucciones al director de secundarias técnicas Casemiro Agustín Ramírez para que la adscribiera a la zona 10.

Director omite orden de Sorcia

No obstante, el directivo le respondió que no había lugar para ella, lo cual “es mentira, ya que a cada rato se jubilan, pero parecía que ese espacio lo está guardando para alguno de sus familiares o amigos, además de que hay personal que no tiene la preparación y clave para estar allí”.

El supervisor de la zona, de nombre Librado, es hermano de Casemiro Agustín Ramírez, que igual dijo que no había espacio, por lo que no hay manera de que le diga algo y se pasaron por alto las órdenes que dio el encargado de despacho, “yo les llamo mafias de poder, pues ni al secretario respetan, eso ya es una barbaridad”.

Álvarez García explicó en estos diez meses que lleva sin estabilidad laboral, a pesar de que ha solicitado que la designen en una zona, lo cual no ha sucedido, pero pese a ello está cobrando, aunque no trabaje y ahora con la revisión que se está haciendo como lo informó Sorcia Ramírez en días pasados, teme que la quieran señalar de aviadora.

Consideró que pareciera que es una consigna contra ella, porque –aseveró– a diferencia de muchos de los están en varios de los cargos, se ha ganado la plaza y “ha luchado” por la educación, pues lleva 30 años en diferentes niveles educativos y preparándose.

“Esto parece que es para meter a su gente, ahorita voy y ya no me permiten hablar con el encargo de despacho, me dicen que ya no puedo pasar, que ya no puedo ir a un martes ciudadano, que solo es una vez persona, que ya me atendieron y que está en seguimiento”, enfatizó.

Y es que el director de Escuelas Técnicas Generales es gente que metió el ahora extitular de la SEP, Melitón Lozano Pérez, toda vez que en esta área no se han hecho cambios, aunque sí en otras áreas al interior de la dependencia.

