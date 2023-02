Pelea con “Canelo”, la más grande de la década: Benavidez

David “El Bandera Roja” Benavidez ha asegurado que una pelea entre mexicanos, con él y Saúl «Canelo» Álvarez como protagonistas, no solo sería de gran atractivo para la gente, sino que además, podría tratarse de la mejor pelea de la última década.

El boxeador de 26 años, David Benavidez, nacido en los Estados Unidos, pero mexicano por ascendencia, ha revelado en entrevista para la cadena “TUDN” sus intenciones de pararse en un ring frente a frente con “Canelo” Álvarez, bajo el argumento de que este sería el “Dream Match” que el mundo del boxeo espera.

«Creo que esa pelea representa la más grande de la década, es la pelea que mucha gente quiere ver, no solo los fans, sino muchas leyendas del boxeo también… Cuando suceda será la pelea más grande del boxeo en este momento. No es una obsesión, soy el peleador que todo mundo quiere ver a “Canelo” enfrentar«, mencionó el pugilista.

