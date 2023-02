-Publicidad-

Un juez federal canceló el proceso penal de Rosario Robles Berlanga, extitular de la Sedesol y Sedatu en el sexenio pasado, por el caso de la “Estafa Maestra”, que implicó el desvío de cinco mil millones de pesos, y determinó que el caso siga por la vía administrativa.

Durante la audiencia de la exfuncionaria de la Secretaria Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el juez de control, Roberto Omar Paredes, determinó cesar el proceso penal y las medidas cautelares contra Robles.

Sin embargo, el juez definió que deberá seguir su proceso por la vía administrativa, en términos de los principios pro persona, por lo que podrá ser sancionada conforme a la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria.

-Publicidad-

La exfuncionaria estaba acusada por delitos de ejercicio indebido del servicio público, así como el desvío de recursos públicos y fue arrestada por este caso en agosto de 2019, y luego de tres años sin un juicio, en 2022 un juez le concedió llevar su proceso penal en libertad.

Dichos delitos, fueron revelados en una investigación conocida como “La Estafa Maestra”, la cual se habría realizado mediante al menos 27 convenios de colaboración entre 2013 y 2018 con universidades y empresas fantasma firmados por Rosario Robles, causando un daño al erario por cinco mil 73 millones 369 mil 846 pesos.

Tras la resolución, Robles Berlanga agradeció el apoyo de quienes confiaron en ella, dijo estar contenta y señaló que le “toco vivir la injusticia en carne propia”, por lo que continuaría luchando por aquellas mujeres que han sido encarceladas injustamente.

- Publicidad -

“Solo tengo palabras de agradecimiento para todas y todos los que creyeron en mí. Hoy se demuestra que tenía la razón, soy inocente. Seguiré luchando por muchas mujeres que conocí que no tienen la voz y atención que he tenido, me tocará hablar por ellas”, expresó ante medios.

FGR apelará y denunciará

-Publicidad-

En respuesta, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que interpondrá una queja y procederá penalmente contra el juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur que canceló el proceso penal contra la exfuncionaria.

“Respecto a la resolución de un Juez federal sobre el proceso de Rosario “R”, esta Fiscalía interpondrá una queja y procederá penalmente como corresponda”, señaló en sus redes sociales el organismo, encabezado por Alejandro Gertz Manero.

Sostuvo que el juez actúa en contra de la ley, por lo que enfatizó que no sólo apelará, sino que iniciará un procedimiento penal.

LPR